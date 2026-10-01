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Gospodarstvo

Višinska 'kraljica', ki bo izkoriščala močnejše vetrove

Berlin, 01. 10. 2026 18.09 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Najvišja vetrnica

Je višja od Eifflovega stolpa, z mogočnimi jeklenimi krili se vrtinči kar 365 metrov nad tlemi. Ogromno vetrno turbino, ki jo njen graditelj označuje za najvišjo na svetu, so postavili na mirnem podeželju vzhodne Nemčije. Vetrnico, namenjeno izkoriščanju močnejših vetrov, bodo uradno zagnali sredi novembra.

Ogromna vetrna turbina, ki je na podeželju vzhodne Nemčije zdaj dosegla polno velikost, bo namenjena izkoriščanju močnejših vetrov. Dviga se namreč vrtoglavih 365 metrov nad tlemi in je s tem postala najvišja vetrnica na svetu, poroča The Independent.

Izvršni direktor inženirskega podjetja Gicon iz Dresdna, ki je postavilo to napravo, Jochen Grossmann, je pojasnil, da sistem dosega večje višine, kjer lahko izkorišča bolj enakomerne in močnejše zračne tokove. Običajni stolpi vetrnih elektrarn imajo namreč razdaljo od tal do središča rotorja praviloma precej manjšo od 200 metrov.

"Na višini 300 metrov je veter tako stalen in močan, da lahko proizvedemo več kot dvakratno količino električne energije kot z enako napravo na običajno nižjih višinah," je dejal Grossmann in dodal, da bi proizvodnja energije lahko v primerjavi s trenutnimi proizvodnjami potekala skozi večji del leta.

Os vetrnice je visoka 300 metrov, z jeklenimi lopaticami pa najvišja točka doseže 365 metrov. Vetrnica je tako višja od 330-metrskega Eifflovega stolpa, ostaja pa le malce nižja od 368-metrskega berlinskega televizijskega stolpa, ki velja za najvišjo zgradbo v Nemčiji.

Trenutno sicer na vetrnici potekajo še zadnja dela, uradno pa naj bi jo zagnali 19. novembra. V prihodnje pa podjetje Gicon načrtuje izgradnjo še treh do petih takšnih visokih vetrnih turbin.

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KOMENTARJI4

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Eksiflajs96
01. 10. 2026 19.14
Zakaj se pri njim izpelje vse in vse se tudi da in splaca? Pr nam pa 1 kupjo pa se to je korupcije vmes daj johoho... + se obratuje sploh ne..
Odgovori
0 0
Vojko Kos
01. 10. 2026 19.05
Za ptiče ni nevarna?! 🤣🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
Kimberley Echo
01. 10. 2026 19.12
V Sloveniji bi kak bio krožek dodal še par gorskih metuljev, ki so jih tam opazili pred 300 leti in bi eden še moral bit ravno tam nekje.
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+1
1 0
mestni
01. 10. 2026 19.05
kaj pa pri nas čakajo še to kar začnejo ne morejo dokončat
Odgovori
+3
3 0
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