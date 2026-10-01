Višinska 'kraljica', ki bo izkoriščala močnejše vetrove

Izvršni direktor inženirskega podjetja Gicon iz Dresdna, ki je postavilo to napravo, Jochen Grossmann , je pojasnil, da sistem dosega večje višine, kjer lahko izkorišča bolj enakomerne in močnejše zračne tokove. Običajni stolpi vetrnih elektrarn imajo namreč razdaljo od tal do središča rotorja praviloma precej manjšo od 200 metrov.

Ogromna vetrna turbina, ki je na podeželju vzhodne Nemčije zdaj dosegla polno velikost, bo namenjena izkoriščanju močnejših vetrov. Dviga se namreč vrtoglavih 365 metrov nad tlemi in je s tem postala najvišja vetrnica na svetu, poroča The Independent.

"Na višini 300 metrov je veter tako stalen in močan, da lahko proizvedemo več kot dvakratno količino električne energije kot z enako napravo na običajno nižjih višinah," je dejal Grossmann in dodal, da bi proizvodnja energije lahko v primerjavi s trenutnimi proizvodnjami potekala skozi večji del leta.

Os vetrnice je visoka 300 metrov, z jeklenimi lopaticami pa najvišja točka doseže 365 metrov. Vetrnica je tako višja od 330-metrskega Eifflovega stolpa, ostaja pa le malce nižja od 368-metrskega berlinskega televizijskega stolpa, ki velja za najvišjo zgradbo v Nemčiji.

Trenutno sicer na vetrnici potekajo še zadnja dela, uradno pa naj bi jo zagnali 19. novembra. V prihodnje pa podjetje Gicon načrtuje izgradnjo še treh do petih takšnih visokih vetrnih turbin.