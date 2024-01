Bencin, dizel in kurilno olje se bodo podražili

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,393 evra na liter (pred spremembo 1,379 evra na liter), pri 50 litrih to znese 69,65 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,467 evra na liter," so sporočili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,39267 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,430 evra na liter (pred spremembo 1,418 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 71,5 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla potrebno odšteti okoli 1,517 evra na liter.