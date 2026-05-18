Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ljubljana, 18. 05. 2026 13.18 pred 1 uro 2 min branja 51

Avtor:
Ti.Š.
Bencinska črpalka

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri (19. maja) do vključno ponedeljka (25. maja) znašale 1,709 evra za liter bencina, 1,753 evra za liter dizelskega goriva in 1,391 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,709 evra za liter (cena pred spremembo 1,683 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 85,45 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,789 evra na liter," so ob tem sporočili z Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,753 evra za liter (cena pred spremembo 1,734 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 87,65 evra. "Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,835 evra na liter," dodajajo na ministrstvu.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,391 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,373 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1391 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni ministrstva treba odšteti okoli 1,495 evra na liter. "Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1495 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre."

Bencin, dizel in kurilno olje se z jutrišnjim dnem dražijo.
Bencin, dizel in kurilno olje se z jutrišnjim dnem dražijo.
FOTO: Bobo

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje, ob tem še pojasnjujejo na ministrstvu.

gorivo cena bencin dizel kurilno olje

Imerys ustavlja proizvodnjo v Rušah, brez dela nekaj deset zaposlenih

24ur.com Pocenili se bodo bencin, dizel in kurilno olje
24ur.com Cene bencina, dizla in kurilnega olja višje
24ur.com Dizel in kurilno olje cenejša, bencin malenkost dražji
24ur.com S torkom podražitev bencina, dizla in kurilnega olja
24ur.com Liter bencina dražji za 2,7 centa, liter dizla pa za 3,8 centa
24ur.com Cene bencina, dizla in kurilnega olja še naprej drsijo navzdol
24ur.com Bencin se draži, cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI51

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matjan22
18. 05. 2026 14.55
Ti ti je draginja desnih
Odgovori
0 0
mercedesw201fan
18. 05. 2026 14.54
sosedje hrvatarji pa dol... dobr da živimo ob meji bomo raje njim dal...
Odgovori
0 0
HardKore
18. 05. 2026 14.51
Ko pa je pred 1tednom cena padla? Dvignite na 3eur, pa gremo v p...
Odgovori
+1
1 0
KavčDiplomat91
18. 05. 2026 14.46
Imamo približno 30 % višje trošarine na bencin kot na dizel, hkrati pa se deklarativno zavzemamo za zeleni prehod. Tak pristop je nekonsistenten – ali ga izvedemo celovito in dosledno, ali pa prenehamo z ukrepi “na pol”, saj država prepogosto ostaja pri nepopolnih rešitvah.
Odgovori
0 0
matjaz mravlak
18. 05. 2026 14.40
zakaj???
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
18. 05. 2026 14.33
Glede na to, da ima bodoča koalicija sponzorje v Petrolu, me malo skrbi.
Odgovori
+1
3 2
Rafael Kramar
18. 05. 2026 14.28
Še zadnje poleno Golobove vlade državljanom!
Odgovori
+0
4 4
suleol
18. 05. 2026 14.27
fajn rinte se ameriki
Odgovori
-1
0 1
Malo_sutra
18. 05. 2026 14.23
dobro nimamo kaj, samo da nimam avta na elektriko. pa upam da zvisajo cene filanja stroma, ker so lastniki prevec pametni s temi njihovimi avti na baterije. no parkingi so ze placljivi, zdej se da dvignejo ceno stroma pa smo zmagali. vlada zakaj bi oni bili kaj vec od nas?
Odgovori
+3
3 0
Podlesničar
18. 05. 2026 14.23
Tudi, če gre cena na 3e/l se nam ni za bat, ker nam bo janša dal bone za gorivo. 🙏🙏🙏
Odgovori
-2
1 3
wsharky
18. 05. 2026 14.22
naša mag. aneks 2.5 mio eur vam svetuje uporabo železniškega prometa
Odgovori
+4
6 2
natmat
18. 05. 2026 14.17
Desničarske blodnje vsi drago plačujemo...in sedaj še še nas hočejo na oblast...
Odgovori
+2
7 5
Malo_sutra
18. 05. 2026 14.22
ja reforma je bila takrat podpisana in ni poti nazaj.
Odgovori
-1
1 2
Inred
18. 05. 2026 14.12
Za 1€ na tank se pa ne splača danes v guzvo stat haha
Odgovori
+3
3 0
Yoda
18. 05. 2026 14.12
Zapomnite si... cene gredo lahko samo navzgor... nikoli več ne bodo enake kot prej!!!
Odgovori
+7
8 1
Podlesničar
18. 05. 2026 14.20
Zelo se motiš, visoke cene niso v interesu v ZDA in Kitajske.
Odgovori
-2
0 2
kryptix
18. 05. 2026 14.22
Motiš se. Cene padejo isti teden če se svet organizira. Večina avtov ima 5 sedežev in to lahko izkoristimo. Ni še dovolj drago da bi to svet storil in oni tudi dvigujejo ravno toliko da še greš sam v službo namesto 5 komadov skupaj.
Odgovori
+2
3 1
Malo_sutra
18. 05. 2026 14.12
Ajej, nisem vedel da je država tok v krizi, da gleda vsak cent.
Odgovori
+2
3 1
Holy50
18. 05. 2026 14.07
Na HR ravno nasprotno, cene nižajo. Tale vlada še v zadnjih izdihljajih kaže svojo nesposobnost.
Odgovori
+5
13 8
Inred
18. 05. 2026 14.09
3 cente imamo razlike brihta
Odgovori
+4
6 2
rs1975
18. 05. 2026 14.51
razlika je 9 centov...
Odgovori
0 0
mercedesw201fan
18. 05. 2026 14.55
od jutri 9
Odgovori
0 0
HitraVeverca
18. 05. 2026 14.04
A že lahko damo Trumpa v ječo in spokamo U.S. iz zaliva, da lahko svet normalno živi? DOVOLJ!
Odgovori
+5
8 3
street45
18. 05. 2026 14.02
Zdnjič je šlo gorivo dol so pisali bravo JJ, danes gre gor "To zato ker še ni JJ".
Odgovori
+12
13 1
Inred
18. 05. 2026 14.10
Ane haha, ovcice
Odgovori
+3
4 1
wsharky
18. 05. 2026 14.00
čim prej naj kot novi predsednik zapriseže naš janša, cena bencina bo padla na 1 eur
Odgovori
+9
14 5
Japa Jade
18. 05. 2026 14.05
Potem se boš pa zbudu. Pa še nekaj, mal si poglej borzno situacijo v času, ko je bil pod JANŠO bencin 1 EUR, pa boš mogoče dojel, da je bil bencin takrat DRAG.
Odgovori
+6
9 3
Inred
18. 05. 2026 14.11
Res je japa...
Odgovori
+3
3 0
Desniprepad
18. 05. 2026 14.11
hahaha, mogoče samo za priviligirane v J sekti
Odgovori
+0
1 1
mario7
18. 05. 2026 13.58
Kaj niso sektaši dejali da ko bo jj bodo goriva po 1€ ?
Odgovori
-1
7 8
St. Gallen
18. 05. 2026 14.01
V drzavi ki jo dodi posoben energetski guru bi morala bito pod 1€.
Odgovori
+4
8 4
deny-p
18. 05. 2026 14.02
Še ni....
Odgovori
-2
0 2
Zukfi
18. 05. 2026 14.03
So ja in lažejo tako kot zmeraj
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
18. 05. 2026 14.04
Imate sektaši napumpane bicikle?
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
Portal
Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
vizita
Portal
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
moskisvet
Portal
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713