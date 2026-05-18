Višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,709 evra za liter (cena pred spremembo 1,683 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 85,45 evra. "Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,789 evra na liter," so ob tem sporočili z Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,753 evra za liter (cena pred spremembo 1,734 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 87,65 evra. "Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,835 evra na liter," dodajajo na ministrstvu.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,391 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,373 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1391 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po oceni ministrstva treba odšteti okoli 1,495 evra na liter. "Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1495 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre."