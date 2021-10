Višje cene energentov oktobra vplivale na višjo, triodstotno inflacijo

Cene blaga so bile v povprečju višje za 4,1 odstotka, cene storitev pa za 1,1 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in trajnega blaga so bile višje za 5,3 oz. 4,6 odstotka, cene poltrajnega blaga pa so bile za 0,8 odstotka nižje.

K letni inflaciji so oktobra največ, 1,6 odstotne točke, prispevali dražji naftni derivati

Po podatkih statističnega urada se je dizelsko gorivo podražilo za 39,8 odstotka, tekoča goriva za 39 odstotkov, bencin pa za 31,7 odstotka.

Letno inflacijo so za 0,3 odstotne točke zvišale še podražitve toplotne energije (za 44,1 odstotka), gostinskih storitev (za 5,9 odstotka) in avtomobilov (za 5,6 odstotka).

Počitniški paketi so se medtem v enem letu v povprečju pocenili za 5,6 odstotka, storitve iz skupine komunikacij pa za 3,5 odstotka. Vsaka izmed omenjenih skupin je inflacijo ublažila za 0,2 odstotne točke.

Na mesečni ravni so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju za 0,9 odstotka višje. Na mesečno inflacijo je najmočneje (0,5 odstotne točke) vplivala sezonska menjava kolekcij oblačil in obutve, saj so se cene v tej skupini v enem mesecu v povprečju zvišale za 7,3 odstotka.

Še 0,3 odstotne točke vrednosti je k mesečni rasti cen dodala podražitev naftnih derivatov. Tekoča goriva so se podražila za 7,7 odstotka, dizelsko gorivo za 7,5 odstotka, bencin pa za 3,9 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale cene toplotne energije (za 12,1 odstotka) svežega ali ohlajenega sadja (za 7,2 odstotka), plina (za 5,3 odstotka) in novih avtomobilov (za 2,7 odstotka).

Preostale oktobrske podražitve so k višini inflacije prispevale še dodatne 0,2 odstotne točke.

Mesečno rast cen so zmanjšale cene počitniških paketov, najema garaž, osebnih vozil, mesa in telefonskih storitev

Na drugi strani so mesečno rast cen za 0,2 odstotne točke zmanjšale nižje cene počitniških paketov (za sedem odstotkov) in po 0,1 odstotne točke še nižje cene najema garaž, parkirišč in osebnih vozil (za 13,4 odstotka), mesa (za dva odstotka) ter telefonskih in telefaksnih storitev (za 1,3 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila oktobra 3,5-odstotna (oktobra lani 0,5-odstotna deflacija), povprečna 12-mesečna rast cen pa enoodstotna (v istem obdobju lani 0,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna, so zapisali na statističnem uradu.