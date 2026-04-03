Višje obresti udarile po kreditih: kaj čaka bodoče posojilojemalce?

Obrestne mere za stanovanjska posojila so aprila zvišale Nova ljubljanska banka, UniCredit Banka in Sparkasse, ugotavljajo pri časniku Finance. NLB in UniCredit sta enakomerno podražila kredite za vse tri ročnosti, in sicer NLB za 0,10 odstotne točke, UniCredit pa za 0,35 odstotne točke.
Sparkasse je medtem cenik popravil samo pri ponudbi za 20-letna posojila, in sicer za 0,10 odstotne točke. 30-letnih posojil pa denimo sploh ne oglašujejo.
Hkrati se ponudba najdaljših kreditov precej krči. 30-letna posojila ponujajo le še štiri banke, fiksne obrestne mere pa se gibljejo med 3,5 % - kot jo oglašuje denimo Intesa Sanpaolo - in 3,8 %, kot jo ponuja NLB.
Še enkrat pa: gre za oglaševane fiksne obrestne mere, kreditojemalci s pogajanji običajno dosežejo tudi precej nižje.
Kako pa bodo vse te napovedane podražitve in povezani ukrepi vplivali na javnofinančni položaj Slovenije? Javna poraba že zdaj raste skoraj dvakrat hitreje kot prihodki, trend pa se letos še stopnjuje, ugotavlja Fiskalni svet.
V prvih treh mesecih se je primanjkljaj povečal za dodatnih 700 milijonov evrov. Ob tem naraščajo tudi geopolitična tveganja, predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun zato poudarja, da mora vlada pripraviti premišljene proti-draginjske ukrepe, ki jih bo državna blagajna še zmogla.
"Na eni strani, da sprejme visoke cene in na ta način racionalizira porabo, na drugi strani pa, če želi preprečiti inflacijsko spiralo, ki lahko sledi cenam energentov, potem seveda mora dajatve, ki so še vedno visoke za energente, znižati in na tak način nekoliko omiliti. Vendar takšni ukrepi so lahko samo začasni, imajo kratek dah, medtem ko je vprašanje vzdržnosti javnih financ, kako dolgo si lahko privoščimo," je poudaril Kračun.
