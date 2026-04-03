Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Višje obresti udarile po kreditih: kaj čaka bodoče posojilojemalce?

Ljubljana, 03. 04. 2026 19.41 pred 25 dnevi 2 min branja 70

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Obrestna mera

Se z draginjo poslavlja tudi obdobje ugodnejših stanovanjskih posojil? Z dvigom obrestnih mer so na podražitve energentov že odgovorile nekatere banke pri nas, ki že z aprilom ponujajo kredite po višjih cenah. In pričakovati je, da jim bodo kmalu sledile tudi druge, saj je inflacija v evrskem območju zaradi krize na Bližnjem vzhodu najvišja po letu 2022.

Obrestne mere za stanovanjska posojila so aprila zvišale Nova ljubljanska banka, UniCredit Banka in Sparkasse, ugotavljajo pri časniku Finance. NLB in UniCredit sta enakomerno podražila kredite za vse tri ročnosti, in sicer NLB za 0,10 odstotne točke, UniCredit pa za 0,35 odstotne točke.

Sparkasse je medtem cenik popravil samo pri ponudbi za 20-letna posojila, in sicer za 0,10 odstotne točke. 30-letnih posojil pa denimo sploh ne oglašujejo.

Hkrati se ponudba najdaljših kreditov precej krči. 30-letna posojila ponujajo le še štiri banke, fiksne obrestne mere pa se gibljejo med 3,5 % - kot jo oglašuje denimo Intesa Sanpaolo - in 3,8 %, kot jo ponuja NLB.

Še enkrat pa: gre za oglaševane fiksne obrestne mere, kreditojemalci s pogajanji običajno dosežejo tudi precej nižje.

Višanje obrestne mere
FOTO: Shutterstock

Kako pa bodo vse te napovedane podražitve in povezani ukrepi vplivali na javnofinančni položaj Slovenije? Javna poraba že zdaj raste skoraj dvakrat hitreje kot prihodki, trend pa se letos še stopnjuje, ugotavlja Fiskalni svet.

V prvih treh mesecih se je primanjkljaj povečal za dodatnih 700 milijonov evrov. Ob tem naraščajo tudi geopolitična tveganja, predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun zato poudarja, da mora vlada pripraviti premišljene proti-draginjske ukrepe, ki jih bo državna blagajna še zmogla.

"Na eni strani, da sprejme visoke cene in na ta način racionalizira porabo, na drugi strani pa, če želi preprečiti inflacijsko spiralo, ki lahko sledi cenam energentov, potem seveda mora dajatve, ki so še vedno visoke za energente, znižati in na tak način nekoliko omiliti. Vendar takšni ukrepi so lahko samo začasni, imajo kratek dah, medtem ko je vprašanje vzdržnosti javnih financ, kako dolgo si lahko privoščimo," je poudaril Kračun.

posojila stanovanje obrestna mera banke
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
junij66
04. 04. 2026 11.07
Od kar imamo golobizem na oblasti gre vse v 3 krasne. Živimo slabše kot kdajkoli prej.
Odgovori
+6
7 1
Rookoko
04. 04. 2026 13.53
Zanimivo! Trumpizma nisi opazil…
Odgovori
-3
0 3
T-I-T-O
04. 04. 2026 10.56
Nardite zakon da dobijo tudi ljudje z 600 ali 700€ pokojnine kredit ne pa samo ,kateri delajo .Ne da ti reče na banki 1400€ vam more ostat na računi da se odselim z vasi norcev,,,
Odgovori
+3
4 1
Rafael Kramar
04. 04. 2026 11.14
Kako bošbpa odplačeval kredit s 600, 700 evri penzije?
Odgovori
+1
2 1
Tako pac je
04. 04. 2026 11.18
Na 50 let:)
Odgovori
-1
0 1
Rafael Kramar
04. 04. 2026 10.45
Ste dobili božičnice pa od tam pokrivajte razliko!!
Odgovori
-1
1 2
Stojadina-sportiva
04. 04. 2026 09.49
Zakaj se mladih ne da kupit z obljubami o miljaužent stanovanji na leto od levih? Simpl...ker gredo na banko pa se jim takoj vse sanje podrejo...
Odgovori
+3
4 1
Samo navijač
04. 04. 2026 09.29
Pekel. Zato bodo poskrbeli,Rotschildi, Židje, FED ,ECB..... Osredotocite se na BITCOIN.
Odgovori
-2
1 3
Težeklojz
04. 04. 2026 09.01
Kaj čaka bodoče posojilojemalce? Čaka jih 100 hiš na mesec.
Odgovori
+1
2 1
Forum strokovnjaki
04. 04. 2026 09.01
Poceni krediti so razlog za nenormalen rast cen nepremičnin v Sloveniji. Zadnji čas da se obrestne mere navijejo in se naredi korekcija.
Odgovori
-3
2 5
User2475689
04. 04. 2026 09.38
Razlog za rast cen nepremicnin je samo en. In to je Golobnjak.
Odgovori
+0
3 3
User2475689
04. 04. 2026 08.43
Pod Golobnjakom ne bo nizkih kreditov. NSi in SDS bosta znizala davke in bo obrestna spet nizka tako kot je bilo vedno v desni vladi.
Odgovori
+3
5 2
DAN ODPRTIH VRAT
04. 04. 2026 08.35
Vsi hočmo kredite po 2.5% tako kot prva dama
Odgovori
+10
11 1
ActiveS
04. 04. 2026 08.34
Brez Rusije ni EU 🤣 Hlapci ZDA bodo še v vrsti za Rusko nafto
Odgovori
+3
8 5
tornadotex
04. 04. 2026 08.32
Golob vam je podarjal bonbončke...sedaj vas bo udarila palica...
Odgovori
+7
8 1
Rafael Kramar
04. 04. 2026 11.16
Žal nas bo palica udarila vse, tudi tiste, ki smo morali plačati že predvolilne bonbone...
Odgovori
+2
2 0
proofreader
03. 04. 2026 21.59
Bo Golob kaj racionaliziral javni sektor, če se nam res bliža kriza?
Odgovori
+14
15 1
Delavec_Slo
04. 04. 2026 08.22
Kako, če so pa njegovi volilci!!!
Odgovori
+7
7 0
Naiskreni
03. 04. 2026 21.55
pa kdo se jemlje kredite? 🤣
Odgovori
+0
4 4
fljfo
03. 04. 2026 21.57
Golob
Odgovori
+1
4 3
mackon08
04. 04. 2026 11.56
Naiskreni kaj tebi ni jasno? Bolje vzeti kredit pa si kupiti nepremičnino ,kot pa plačevati najemnino pa nimaš nič od tega. Moj sin je vzel kredit, kupil stanovanje pa ima obrok za kredit manjši kot pa če bi plačeval najemnino. Težko razumet? Kredit bo po petnajstih letih imel odplačan , najemnino pa bi plačeval celo življenje.
Odgovori
-1
0 1
mr.poper
03. 04. 2026 21.53
lahko noč
Odgovori
+0
2 2
optimist11
03. 04. 2026 21.53
Obresti za kredite navzgor, obresti za depozite ostajajo enake. Drugo leto se bo g. Brodnjak zopet tolkel po prsih , kako uspešen je.
Odgovori
+12
13 1
Rafael Kramar
04. 04. 2026 10.47
Ja ne, ti si uspešen, ki nimaš za ričet...
Odgovori
-3
0 3
mr.poper
03. 04. 2026 21.53
lll -lll
Odgovori
+0
1 1
Kameleon Kiddo
03. 04. 2026 21.46
To je šele začetek, sledi razpad sistema. Nato pa vsiljena rešitev v obliki zdruzenih drzav evrope ter ozivitev evropskega industrijsko vojaskega komplexa. Vw je ze eno tovarno preuredil za proizvodnjo iron dome komponent.
Odgovori
-9
0 9
First Last
03. 04. 2026 21.45
In KAJ delajo s tem? Naso dragoceno zemljo pokupijo tujci iz bogejsih drzav. Prosim ne prodajat svoje zemlje in nase zgodovine za noben denar. Podarite jo v druzini, nekomu ki jo rabi, ne prodajte jo nekomu ki zeli luksoz nase zelene dezele!
Odgovori
+7
8 1
golobove drobtinice
04. 04. 2026 08.52
Velike socialistične hiše kupujejo kosovčani in albanci, da se jih noter naseli po 20 socialnih pijavk.
Odgovori
+5
5 0
Bananistanec
04. 04. 2026 09.06
Podarim naj nepremičnino nekomu, ki jo rabi v družini čeprav vem, da jo bo prodal takoj po prepisu
Odgovori
+3
3 0
MasteRbee
03. 04. 2026 21.30
To je kraja pri belem dnevu.
Odgovori
+10
12 2
Vera in Bog
03. 04. 2026 21.25
Ni fer obrestna mera bi morala biti fiksna.
Odgovori
+7
12 5
Rafael Kramar
04. 04. 2026 10.48
Ja vežde. Spet naj nekdo drug pokriva tvoje izgube, ne?!
Odgovori
+2
2 0
