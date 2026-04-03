Višje obresti udarile po kreditih: kaj čaka bodoče posojilojemalce?

Obrestne mere za stanovanjska posojila so aprila zvišale Nova ljubljanska banka, UniCredit Banka in Sparkasse, ugotavljajo pri časniku Finance. NLB in UniCredit sta enakomerno podražila kredite za vse tri ročnosti, in sicer NLB za 0,10 odstotne točke, UniCredit pa za 0,35 odstotne točke.

Sparkasse je medtem cenik popravil samo pri ponudbi za 20-letna posojila, in sicer za 0,10 odstotne točke. 30-letnih posojil pa denimo sploh ne oglašujejo.

Hkrati se ponudba najdaljših kreditov precej krči. 30-letna posojila ponujajo le še štiri banke, fiksne obrestne mere pa se gibljejo med 3,5 % - kot jo oglašuje denimo Intesa Sanpaolo - in 3,8 %, kot jo ponuja NLB.

Še enkrat pa: gre za oglaševane fiksne obrestne mere, kreditojemalci s pogajanji običajno dosežejo tudi precej nižje.