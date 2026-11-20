Vlada se je s socialnimi partnerji uskladila glede dviga dohodninske lestvice.

Dogovorili so se, da se lestvica uskladi za 75 odstotkov rasti povprečne plače, kar pomeni približno 6-odstotni dvig. Splošna dohodninska olajšava se bo tako z zdajšnjih 5.550 evrov zvišala na skoraj 5.900 evrov.

Kaj to pomeni za osebo, ki prejema 1.000 evrov neto oziroma minimalno plačo? Če nima otrok, se ji bo mesečna plača povečala za približno 22 evrov, če ima enega otroka, za 24 evrov, če ima dva, pa za 19 evrov. Na letni ravni to pomeni 260, 294 oziroma 224 evrov višje prihodke.

Pri tem velja opozoriti, da ima zaposleni z več otroki na minimalni plači nominalno manjši dvig plače, saj je z otroškimi olajšavami že izničil vso odmerjeno dohodnino.

Zaposlenemu s povprečno plačo in brez otrok se bodo prihodki povečali za 12,5 evra na mesec, z enim otrokom za 16,5 evra, z dvema otrokoma pa za 21 evrov mesečno. Na letni ravni to pomeni od 150 do 250 evrov višje prihodke.

Olajšava pa se bo najbolj poznala pri tistih z najvišjimi plačami. Zaposleni, ki prejema dvakratnik povprečne plače, bo prejel skoraj 25 evrov višjo mesečno plačo. Če ima enega ali dva otroka, bo ta višja za 30 oziroma 35 evrov na mesec. Na letni ravni to pomeni že skoraj 428 evrov višje prihodke.