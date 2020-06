Višje sodišče razveljavilo prodajno pogodbo za Medijske toplice

Župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan je ob vložitvi pritožbe maja letos povedal, da so v stečajnem postopku Medijskih toplic zahtevali prekinitev nadaljnjih prodajnih aktivnosti, saj so ugotovili, da postopek prodaje ni bil skladen z insolvenčno zakonodajo.

Občina je zato zahtevala meritorno presojo že izdanih sklepov o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe, zoper katero je vložila pritožbo. "Občina želi, da je postopek izveden zakonito in transparentno," je takrat dejal Švagan.

Bončina pa je sodišču predlagal, da zahteve občine v celoti zavrne in mu kot stečajnemu upravitelju izda navodilo za nadaljevanje postopka prodaje. Zaradi omenjene pritožbe še ni sklenil prodajne pogodbe s podjetjem Meru v vrednosti 375.000 evrov, čeprav se je s prodajo strinjal ločitveni upnik, ljubljansko podjetje za upravljanje naložb Alos.

Zagorska občina je sicer novembra lani izkazala zanimanje za nakup toplic. Kot so takrat navedli, bi toplice, ki že vrsto let propadajo in so v zelo slabem stanju, za občino pomenile naložbo za prihodnost. Občina je toplice želela kupiti po zmerni ceni in občinski svet je na novembrski seji župana Švagana pooblastil za začetek pogajanj. Ta se potem niso začela.