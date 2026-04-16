Gospodarstvo

Višje subvencije za toplotne črpalke, izolacijo, menjavo oken

Ljubljana, 16. 04. 2026 14.22

Ne.M.
Ogrevanje

Vlada je zaradi zaostrenih razmer na svetovnih naftnih trgih in rastočih cen energentov zagotovila dodatna sredstva za višje subvencije Eko sklada, so sporočili. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo želi z ukrepom gospodinjstvom olajšati prehod na učinkovitejše, cenovno stabilnejše in okolju prijaznejše načine ogrevanja ter zmanjšati njihovo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv.

Razmere na energetskih trgih znova potrjujejo, kako ranljivi smo zaradi odvisnosti od uvoženih energentov, so zapisali na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. V Sloveniji se po zadnjih podatkih še vedno približno deset odstotkov gospodinjstev ogreva na naftne derivate, kar pomeni visoke in nepredvidljive stroške ter dolgoročno nevzdržen način ogrevanja.

Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
FOTO: Bobo

"Subvencija za toplotne črpalke po novem znaša do 50 odstotkov vrednosti naložbe, pri čemer lahko gospodinjstva prejmejo do 4.500 evrov za sisteme zrak–voda oziroma do 8.000 evrov za učinkovitejše sisteme zemlja–voda in voda–voda," so še zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo je zagotovilo dodatna sredstva za nepovratne finančne spodbude, Eko sklad pa je objavil nov javni poziv, ki prinaša občutno višje subvencije za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav, so sporočili.

"Slovenija mora zmanjšati svojo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, saj ta predstavljajo tako gospodarsko kot varnostno tveganje. Z višjimi spodbudami pospešujemo energetski prehod gospodinjstev in krepimo odpornost države na zunanje energetske šoke," je poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

To po njihovo pomeni tudi konkretne finančne učinke za gospodinjstva. Ogrevanje povprečne hiše s kurilnim oljem lahko danes po njihovih podatkih presega 2000 evrov letno, medtem ko se po prehodu na toplotno črpalko stroški lahko znižajo približno za polovico. Ob višjih subvencijah se tako po njihovih besedah investicija v številnih primerih povrne že v treh do petih letih, kar pomeni dolgoročno nižje stroške in večjo stabilnost za gospodinjstva.

"Z novim pozivom smo bistveno povečali finančne spodbude, saj želimo gospodinjstvom omogočiti hitrejši in lažji prehod na učinkovitejše ogrevanje," pa je poudarila direktorica Eko sklada Mojca Vendramin.

Preberi še Trgi pod pritiskom: kaj to pomeni za slovenska gospodinjstva?

Več podpore za energetsko prenovo stavb

Občutno so se zvišale tudi subvencije za energetsko prenovo stavb. Po novem dosegajo do 40 odstotkov vrednosti naložbe, pri čemer znašajo spodbude za zamenjavo oken do 300 evrov na kvadratni meter, za izolacijo fasade, strehe ali tal pa do 35 evrov na kvadratni meter.

Kombinacija zamenjave ogrevanja in energetske prenove lahko porabo energije v stavbi zmanjša tudi za več kot 30 odstotkov, kar dodatno znižuje stroške gospodinjstev in zmanjšuje njihovo izpostavljenost nihanjem cen energentov, so sporočili z ministrstva.

Za najranljivejše do 100-odstotne subvencije

"Socialno šibkejša gospodinjstva lahko tudi po novem pod posebnimi pogoji pridobijo do 100-odstotno subvencijo za naložbe v energetsko učinkovitost, vključno z zamenjavo zastarelih kurilnih naprav," so zapisali na ministrstvu, kjer poudarjajo boj proti energetski revščini.

To pomeni, da lahko gospodinjstva z najnižjimi prihodki preidejo na sodobnejše in cenejše ogrevanje brez lastnega finančnega vložka, kar jim omogoča večjo varnost, dostop do osnovnih energetskih storitev in zaščito pred nadaljnjimi podražitvami, so razložili.

Vlada je prejšnji teden sprejela tudi osnutek Socialnega načrta za podnebje, ki ga je poslala Evropski komisiji v usklajevanje. Sredstva iz tega sklada bodo v prihodnjih letih dodatno okrepila podporo najranljivejšim gospodinjstvom, zlasti pri prehodu na dostopnejše in stabilnejše vire energije, zatrjujejo. Del sredstev država zagotavlja tudi iz Podnebnega sklada, s čimer dodatno spodbuja naložbe, ki pomenijo nižje stroške za ljudi in večjo odpornost države na prihodnje energetske krize.

V Sloveniji začeli prodajo novega twinga, Revoz jih izdela 200 na dan

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
S to napako lahko zmanjšate koristi vašega INR računa
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Komar
Love Island Adria
