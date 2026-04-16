Višje subvencije za toplotne črpalke, izolacijo, menjavo oken

Razmere na energetskih trgih znova potrjujejo, kako ranljivi smo zaradi odvisnosti od uvoženih energentov, so zapisali na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. V Sloveniji se po zadnjih podatkih še vedno približno deset odstotkov gospodinjstev ogreva na naftne derivate, kar pomeni visoke in nepredvidljive stroške ter dolgoročno nevzdržen način ogrevanja.

"Subvencija za toplotne črpalke po novem znaša do 50 odstotkov vrednosti naložbe, pri čemer lahko gospodinjstva prejmejo do 4.500 evrov za sisteme zrak–voda oziroma do 8.000 evrov za učinkovitejše sisteme zemlja–voda in voda–voda," so še zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo je zagotovilo dodatna sredstva za nepovratne finančne spodbude, Eko sklad pa je objavil nov javni poziv, ki prinaša občutno višje subvencije za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav, so sporočili.

"Slovenija mora zmanjšati svojo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, saj ta predstavljajo tako gospodarsko kot varnostno tveganje. Z višjimi spodbudami pospešujemo energetski prehod gospodinjstev in krepimo odpornost države na zunanje energetske šoke," je poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

To po njihovo pomeni tudi konkretne finančne učinke za gospodinjstva. Ogrevanje povprečne hiše s kurilnim oljem lahko danes po njihovih podatkih presega 2000 evrov letno, medtem ko se po prehodu na toplotno črpalko stroški lahko znižajo približno za polovico. Ob višjih subvencijah se tako po njihovih besedah investicija v številnih primerih povrne že v treh do petih letih, kar pomeni dolgoročno nižje stroške in večjo stabilnost za gospodinjstva.

"Z novim pozivom smo bistveno povečali finančne spodbude, saj želimo gospodinjstvom omogočiti hitrejši in lažji prehod na učinkovitejše ogrevanje," pa je poudarila direktorica Eko sklada Mojca Vendramin.