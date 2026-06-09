Višji DDV? 'Govoril sem o enem izmed možnih ukrepov'

V oddaji 24UR ZVEČER je na vprašanja odgovarjal novi finančni minister Andrej Šircelj. Njegova izjava, da je za pokrivanje primanjkljaja v državni blagajni možen tudi dvig DDV-ja, ki zdaj znaša 22 odstotkov, je dvignila kar nekaj obrvi. SDS je namreč v predvolilni kampanji obljubljal nižje davke.

Šircelj sicer meni, da je tu bistvena koalicijska pogodba, ki so jo sprejeli in v kateri so zapisane nekatere pomembne določbe, tudi glede financ. Glede slednjih so se po njegovih besedah zavezali, da bodo te stabilne, predvidljive ... "Tudi vsi ukrepi, ki bodo sprejeti na prihodkovni ali odhodkovni strani, bodo takšni, da ne bomo presegli triodstotnega primanjkljala. Sedaj smo ga in zaradi tega gredo razmišljanja, kako ta primanjkljaj zmanjšati," je pojasnil.

Pravi, da se bodo najprej lotili odhodkovne strani: "Po mojem prepričanju je treba najprej zmanjšati oz. zaustaviti trend dviga odhodka." V primeru investicij je dejal, da teh sicer ne bodo zaustavili, da pa bodo pregledali njihovo realno ceno.