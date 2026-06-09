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Gospodarstvo

Višji DDV? 'Govoril sem o enem izmed možnih ukrepov'

Ljubljana, 09. 06. 2026 22.30 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
Predstavitev kandidata za ministra za finance Andreja Širclja

Kako visoke davke bomo plačevali? Se bo DDV z 22 odstotkov res dvignil za eno odstotno točko? To bi povprečni družini odneslo okoli 130 evrov na leto, v državno blagajno pa prineslo dodatnih 300 milijonov evrov. Kaj bo z znižanjem stopnje davka na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, ki ga prinaša interventni zakon, ki mu je novi finančni minister Andrej Šircelj, takrat kot še upokojenec, nasprotoval? Bo nova vlada ukinjala božičnico? Bo prenehala z usklajevanjem oziroma višanjem plač v javnem sektorju?

V oddaji 24UR ZVEČER je na vprašanja odgovarjal novi finančni minister Andrej Šircelj. Njegova izjava, da je za pokrivanje primanjkljaja v državni blagajni možen tudi dvig DDV-ja, ki zdaj znaša 22 odstotkov, je dvignila kar nekaj obrvi. SDS je namreč v predvolilni kampanji obljubljal nižje davke.

Šircelj sicer meni, da je tu bistvena koalicijska pogodba, ki so jo sprejeli in v kateri so zapisane nekatere pomembne določbe, tudi glede financ. Glede slednjih so se po njegovih besedah zavezali, da bodo te stabilne, predvidljive ... "Tudi vsi ukrepi, ki bodo sprejeti na prihodkovni ali odhodkovni strani, bodo takšni, da ne bomo presegli triodstotnega primanjkljala. Sedaj smo ga in zaradi tega gredo razmišljanja, kako ta primanjkljaj zmanjšati," je pojasnil.

Pravi, da se bodo najprej lotili odhodkovne strani: "Po mojem prepričanju je treba najprej zmanjšati oz. zaustaviti trend dviga odhodka." V primeru investicij je dejal, da teh sicer ne bodo zaustavili, da pa bodo pregledali njihovo realno ceno.

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Prioriteta so torej odhodki, dvig DDV-ja pa je po besedah Širclja ena od možnih oblik. "Ne govorim, da se bo to zgodilo. Navsezadnje to ni predvideno v koalicijski pogodbi. V njej so predvidena znižanja davkov na delo, znižanje dohodnine, uvedba večje splošne olajšave, znižanja stopenj itd.," je naštel.

Meni, da bodo drugi ukrepi zadostni za zmanjšanje primanjkljala, zato ne pričakuje, "da bi kar naenkrat dvigali DDV". Tega, kot pravi, tudi ne predvideva. "Govoril sem o enem izmed možnih ukrepov, ki ga predlagajo različne države in institucije. To še ne pomeni, da bo ta ukrep dejansko čez en mesec tudi na mizi na vladi," je dodal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

Andrej Šircelj ddv finančni minister

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