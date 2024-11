Višji računi za elektriko: gospodarstvu na pomoč s posebnim zakonom?

Robert Golob je na vrhu gospodarstva, ki ga pod sloganom Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj danes na Brdu pri Kranju organizira Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), dejal, da bodo pod okriljem ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter GZS ustanovili delovno skupino, ki bo najprej vzpostavila sistem nadzora nad tem, ali je tarifni sistem pravičen in sorazmeren.

"Ko bomo na podlagi te analize ugotovili, kakšno je stanje, bomo lahko s prihodnjim letom preučili možnost, da se preko posebnega zakona poseže tudi v tarifne postavke," je dejal.

Oktobra uveljavljene spremembe sistema omrežnine so bile po njegovih besedah narejene "preveč naivno, poenostavljeno". Učinki so bistveno večji, kot so kazali izračuni, zato se je vlada odločila za ponovno regulacijo cen električne energije za gospodinjstva. Ni pa mogla na ta način pomagati tudi gospodarstvu, saj bi to veljalo za nedovoljeno državno pomoč, je pojasnil.

Ker je slovensko gospodarstvo izpostavljeno zmanjšanju naročil, na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo ukrep skrajšanega delovnega časa, ki naj bi prizadetim podjetjem pomagal ohraniti zaposlene. "Upamo, da bo ta ukrep samo začasen, da mogoče sploh ne bo potreben," je dejal Golob in dodal, da ne bodo čakali, da nas kriza prizadene, pač pa jo bomo pričakali pripravljeni. Ukrep naj bi bil uveljavljen čim prej v začetku prihodnjega leta.

Socialni partnerji so se že skorajda dogovorili o poenostavitvah vodenja evidenc delovnega časa, ki je bilo eno od perečih vprašanj na lanskem vrhu gospodarstva, dolgoročno pozitivnih učinkov za podjetja si Golob obeta tudi od davčne olajšave za nove kadre iz tujine, ki jo določa novela zakona o dohodnini.

Sam si želi, da bi lahko davčno razbremenili delo tudi za vse ostale zaposlene. A če želimo zmanjšati davčno obremenitev, moramo to davčno obremenitev vzpostaviti nekje drugje, je dejal in napovedal, da se bo celoten izkupiček od davka na premoženje, za katerega izhodišča namerava vlada predstaviti do konca leta, namenil za razbremenitev dela. "Ta davek ne more biti namenjen polnjenju proračuna in tudi ne bo, namenjen bo razbremenitvi dela v gospodarstvu," je zagotovil.