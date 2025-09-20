Svetli način
Gospodarstvo

Cena ekstremnega vremena: Evropo bodo peklenska poletja stala 126 milijard

Ljubljana , 20. 09. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K.
Komentarji
28

Strokovnjaki so razkrili, kako ekstremni vremenski dogodki že vplivajo na evropsko gospodarstvo. Raziskovalci so izračunali, da bo poletno ekstremno vreme do leta 2029 v gospodarstvu EU pustilo za 126 milijard evrov škode. Upoštevali so tudi skrite stroške. Samo letos so poletni ekstremni dogodki v Evropi povzročili za najmanj 43 milijard evrov škode, ugotavljajo.

Euronews poroča o raziskavi, ki jo je vodil dr. Sehrish Usman na Univerzi v Mannheimu v sodelovanju z ekonomisti Evropske centralne banke (ECB). Ta pa je pokazala, da so vročinski valovi, suše in poplave poleti 2025 prizadeli četrtino vseh regij EU. Ti ekstremni vremenski dogodki so letos povzročili kratkoročne gospodarske izgube v višini najmanj 43 milijard evrov, skupni stroški pa naj bi se do leta 2029 povečali na 126 milijard evrov. Izgube so v letu 2024 znašale 0,26 odstotka gospodarske proizvodnje EU, ugotavlja študija.

Upoštevali tudi skrite stroške

Za razliko od tradicionalnih ocen, ki se osredotočajo izključno na uničeno infrastrukturo ali stavbe, ta raziskava poskuša upoštevati tudi skrite stroške, ki se sčasoma množijo in pojavljajo v ciklih. To vključuje tudi parametre, kot so izguba prihodkov od turizma, vplivi na produktivnost ali motnje v dobavni verigi.

Vročinski val v Evropi
Vročinski val v Evropi FOTO: AP

Skupaj je 96 regij utrpelo vročinske valove, 195  sušo, 53 regij pa so prizadele poplave. Vsaka vrsta ekstremnega vremena na različne načine vpliva na gospodarsko dejavnost. Vročina zmanjšuje produktivnost, zlasti v gradbeništvu in gostinstvu. Visoke temperature na primer zmanjšujejo število ur, ko lahko gradbeniki opravljajo delo. Glede na analizo organizacije World Weather Attribution (WWA) naj bi podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, potrojile število smrtnih žrtev zaradi vročinskih valov v 12 večjih mestih junija letos.

Pravi stroški ekstremnih vremenskih dogodkov se kažejo počasi, ker ti dogodki vplivajo na življenja in preživetje dolgročno. Uradne ocene zato pogosto zamujajo, pojasnjuje Usman in dodaja, da v raziskavi zato upoštevajo posodobljene podatke in novo objavljene dokaze o regionalnih vplivih iz njihove prejšnje študije, da bi pravočasno ocenil, kako so ekstremni dogodki poleti 2025 vplivali na gospodarsko aktivnost.

Višje tudi cene hrane

Tudi cene hrane v Evropi in po svetu so se v zadnjih letih močno zvišale, kar je za denarnice evropskih potrošnikov zaskrbljujoč trend. Čeprav so višji proizvodni stroški in vojna v Ukrajini spodbudili nekatere dvige cen, so pomembno vlogo pri tem igrali tudi ekstremni vremenski dogodki, kaže nova raziskava, o kateri je poročal Euronews.

Suša v Španiji
Suša v Španiji FOTO: AP

Raziskava, ki jo je izvedlo šest evropskih raziskovalnih inštitutov, ugotavlja, kako podnebne spremembe povzročajo porast cen hrane v Evropi. To je pomembno, kar lahko podražitve poslabšajo tveganja za javno zdravje in celo socialne nemire, poudarjajo v študiji. Raziskovalci so izpostavili 16 živil v 18 državah po svetu, med njimi je tudi britanski krompir in špansko olivno olje, ki sta se podražila zaradi izjemne vročine, suše ali padavin med letoma 2022 in 2024.

Ekstremni vremenski pojavi lahko uničijo pridelke in močno vplivajo na končno letino, svarijo raziskovalci. V študiji so vremenske dogodke, kot so vročina, suša in obilno deževje, povezali z dvigom cen na trgovinskih policah.

V Italiji in Španiji so se cene oljčnega olja januarja 2024 po hudi suši v letih 2022 in 2023 medletno zvišale za kar 50 odstotkov, ponazarjajo. Zaradi bolj vročega in sušnega vremena se je proizvodnja oljčnega olja v Španiji, ki predstavlja 40 odstotkov svetovne oskrbe, v letu 2022 namreč zmanjšala za 50 odstotkov. Visoke temperature spomladi so uničile številna oljčna drevesa, redki preživeli plodovi pa so zaradi pomanjkanja vode postali majhni in tanki.

Letošnji maj je bil drugi najtoplejši na svetu, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, presegel ga je le maj 2024, kažejo podatki programa EU za podnebne spremembe Copernicus. V nekaterih delih severozahodne Evrope so zabeležili najnižjo količino padavin in vlažnosti tal vsaj od leta 1979. Kmetje po vsej severni Evropi so izrazili zaskrbljenost za svoje pridelke, saj nenavadno suho vreme uničuje pridelek pšenice in koruze.

vročina podnebne spremembe
Naslednji članek

OZS ob napovedi obvezne božičnice grozi z izstopom iz socialnega dialoga

KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
20. 09. 2025 14.06
Največjo škodo povzroča človeška neumnost v obliki Eu likov kateri silijo v vojno...Če se pa narava spreminja zaradi menjave polov in sončne aktivnosti pa človek nima drugega kakor se temu prilafoditi....Ampak ne,tudi tu zelena agenda hoče svojo provizijo...Bo vroče in bo hladno ne glede na človeka...
ODGOVORI
0 0
medusa
20. 09. 2025 14.01
Seveda hitro lapajte o podražitvah ,zraven 3 nove davke in volte nas ,volte nas....instantni bruhitis...
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
20. 09. 2025 13.57
Samo strašenje se še kdo spomni kako so pred leti govorili da nas bo kisli dež uničil. Rečeno je bilo da bodo izumrli vsi iglavci. Pa poglejte danes okrog sebe. Smreke ,bori, jelke .... Še vedno rastejo
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
20. 09. 2025 13.51
-2
Tem ni več za verjeti nič! Sami lažnjivi izgovori za podražitve!
ODGOVORI
0 2
Lock out
20. 09. 2025 13.47
+0
Bla bla bla. Kriptolevičarska propaganda. Spregledali smo vas in drva bomo kurili na polno.
ODGOVORI
1 1
Q..."""...Q
20. 09. 2025 13.46
+1
Največ škode evropi je nararedil zeleni prehod,CO2 kuponi in ostali okoljski davki.
ODGOVORI
2 1
Mclaren
20. 09. 2025 13.56
Tipičen desničar, ki se na znanost spozna toliko kot zajec na boben.
ODGOVORI
0 0
zapiramvamustaaa
20. 09. 2025 13.39
+0
126 milijard nam lahko Zelenski posodi samo iz desnega žepa.Čeprav bi nam posodil naše donacije njemu.
ODGOVORI
1 1
detect
20. 09. 2025 13.37
na svetu smo samo zato, da preživimo.
ODGOVORI
0 0
Ici
20. 09. 2025 13.36
+4
V primerjavi z milijardami, ki jih je Evropa zmetala v Ukrajino, je tole drobiž za avtobus...
ODGOVORI
5 1
jaz77
20. 09. 2025 13.35
+4
Nateg stoletja,podnebne spremembe.
ODGOVORI
6 2
Pat kabala
20. 09. 2025 13.34
+4
Ja ja. Vinto koga druzga heheh
ODGOVORI
4 0
Tri pisane marjetice
20. 09. 2025 13.32
+2
Ko bodo roboti in imetna inteligenca začeli opravljati dela namesto nas, nas bodo popipsali kot mušice. Na svetu namreč nismo zato da bi uživali v brezdelju.
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
20. 09. 2025 13.32
+8
Koliko stanejo sele migracije in nato vzdrževanje vseh prišlekov. Tudi to je udarec za Evropo
ODGOVORI
8 0
Magic-G-spot
20. 09. 2025 13.29
+5
V 4 letih 190 miljard skode. Pri nas pa je malo poplavilo in so rekli 5 miljard :) Za ta denar bi lahko na novo zgradili 30.000 his. Vidijo miljon pa ze racunajo kako jih bodo ukradli 10.
ODGOVORI
5 0
Kimberley Echo
20. 09. 2025 13.28
+2
Oni na vrhu bodo vedno imeli vse, raja naj se pa znajde. Milijarde za Ukrajino morajo biti, saj potem Ukrajina vrne v toksičnem žitu in koruzi. Krog sklenjen, raja vse to plačuje, v zameno pa je sita in ne sprašuje neumnosti. Ampak dan ko bo zaropotalo ni več daleč.
ODGOVORI
3 1
jedupančpil
20. 09. 2025 13.25
-2
lol. a k od poletja. Ande holob hitr nov davek
ODGOVORI
1 3
MAj1atej
20. 09. 2025 13.25
+5
To je dosti manj, kot smo zag...i za Ukrajino
ODGOVORI
7 2
mario7
20. 09. 2025 13.23
+6
Nakladanje v prazno.
ODGOVORI
7 1
Fluxx
20. 09. 2025 13.21
+1
Grimsovanje nikoli ni bilo poceni
ODGOVORI
4 3
alicante1234
20. 09. 2025 13.20
+6
Po drugi strani pa prinesejo vročinski valovi od 50-100 milijard EUR letno več prihodkov iz turizma.
ODGOVORI
7 1
