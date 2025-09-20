Cena ekstremnega vremena: Evropo bodo peklenska poletja stala 126 milijard

Strokovnjaki so razkrili, kako ekstremni vremenski dogodki že vplivajo na evropsko gospodarstvo. Raziskovalci so izračunali, da bo poletno ekstremno vreme do leta 2029 v gospodarstvu EU pustilo za 126 milijard evrov škode. Upoštevali so tudi skrite stroške. Samo letos so poletni ekstremni dogodki v Evropi povzročili za najmanj 43 milijard evrov škode, ugotavljajo.

Euronews poroča o raziskavi, ki jo je vodil dr. Sehrish Usman na Univerzi v Mannheimu v sodelovanju z ekonomisti Evropske centralne banke (ECB). Ta pa je pokazala, da so vročinski valovi, suše in poplave poleti 2025 prizadeli četrtino vseh regij EU. Ti ekstremni vremenski dogodki so letos povzročili kratkoročne gospodarske izgube v višini najmanj 43 milijard evrov, skupni stroški pa naj bi se do leta 2029 povečali na 126 milijard evrov. Izgube so v letu 2024 znašale 0,26 odstotka gospodarske proizvodnje EU, ugotavlja študija.

Upoštevali tudi skrite stroške

Za razliko od tradicionalnih ocen, ki se osredotočajo izključno na uničeno infrastrukturo ali stavbe, ta raziskava poskuša upoštevati tudi skrite stroške, ki se sčasoma množijo in pojavljajo v ciklih. To vključuje tudi parametre, kot so izguba prihodkov od turizma, vplivi na produktivnost ali motnje v dobavni verigi.

Vročinski val v Evropi FOTO: AP icon-expand

Skupaj je 96 regij utrpelo vročinske valove, 195 sušo, 53 regij pa so prizadele poplave. Vsaka vrsta ekstremnega vremena na različne načine vpliva na gospodarsko dejavnost. Vročina zmanjšuje produktivnost, zlasti v gradbeništvu in gostinstvu. Visoke temperature na primer zmanjšujejo število ur, ko lahko gradbeniki opravljajo delo. Glede na analizo organizacije World Weather Attribution (WWA) naj bi podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, potrojile število smrtnih žrtev zaradi vročinskih valov v 12 večjih mestih junija letos. Pravi stroški ekstremnih vremenskih dogodkov se kažejo počasi, ker ti dogodki vplivajo na življenja in preživetje dolgročno. Uradne ocene zato pogosto zamujajo, pojasnjuje Usman in dodaja, da v raziskavi zato upoštevajo posodobljene podatke in novo objavljene dokaze o regionalnih vplivih iz njihove prejšnje študije, da bi pravočasno ocenil, kako so ekstremni dogodki poleti 2025 vplivali na gospodarsko aktivnost.

Višje tudi cene hrane

Tudi cene hrane v Evropi in po svetu so se v zadnjih letih močno zvišale, kar je za denarnice evropskih potrošnikov zaskrbljujoč trend. Čeprav so višji proizvodni stroški in vojna v Ukrajini spodbudili nekatere dvige cen, so pomembno vlogo pri tem igrali tudi ekstremni vremenski dogodki, kaže nova raziskava, o kateri je poročal Euronews.

Suša v Španiji FOTO: AP icon-expand