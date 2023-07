'Visoke obrestne mere bodo namesto nizke inflacije povzročile gospodarsko zimo'

Cilj Evropske centralne banke, da inflacijo zniža na dva odstotka, je političen, je prepričan dolgoletni profesor ekonomije, kritičen do ponovnega dviga osrednje obrestne mere. "To dvigovanje obrestnih mer v prvi vrsti povzroča zastoj gospodarske dejavnosti, kot kažejo vse statistike, ne ustavlja pa tako radikalno inflacije," je prepričan Maks Tajnikar.

Hkrati pa je 2-odstotna inflacija cilj, za katerega bo Evropska centralna banka naredila vse, pa meni Združenje bank Slovenije."Glede na to, da bodo branili svojo kredibilnost te napovedi, bomo dokler bo inflacija tako visoka kot je, priča dvigovanju obrestnih mer tudi v prihodnje," meni Kristjan Hvala, vodja področja ekonomike poslovanja pri Združenju bank Slovenije

Če smo še med panedmijo plačevali minimalne obresti, smo po podatkih Banke Slovenije julija lani za stanovanjsko posojilo nad 10 let povprečno odšteli 2,5 odstotka na leto. Za prvega moža banke NLB - še pred meseci - povsem običajne številke. "In tistemu, ki je dejansko najel 30 letno posojilo po 1,5 % naj si odpre vsak dan en kozarček dobre pijače in nazdravi, ker je ujel zgodovinsko najugodnejše pogoje, več stoletjih zgodovinsko najugodnejše pogoje," je decembra 2022 dejal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

Maja letos so obresti za enak kredit narasle na 4,4 odstotka. Odslej bo še dražje, osrednja obrestna mera bo po novem znašala 4,25 odstotka.

"Logična posledica je, da se nekateri potrošniki že sami odločijo, da pač ob takšni višji ceni ne bodo najemali posojila, ali pa jih bodo najemali manj. Verjetno na zmanjšanje povpraševanja vpliva tudi nekoliko povečana negotovost," pojasnjuje Hvala.

Vse to je gospodarske tokove že ohladilo, v prihodnje bo načelo tudi trg dela, napoveduje Tajnikar.

"Mladi ljudje so v tem času izredno izpostavljeni problemu neenakosti, o katerem jaz govorim, ljudje se tega premalo zavedamo. Če je narastel bruto domači proizvod za 10 milijard, recimo, je moralo nekam iti. In teh 10 milijard ni šlo mladim," je prepričan Tajnikar.

Kljub skoraj ustavljeni rasti stanovanjskih posojil, pa denimo Nova KBM opaža porast povpraševanja po potrošniških kreditih.