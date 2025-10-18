Svetli način
Gospodarstvo

Vlada bi letos občinam milijone za božičnico povrnila iz proračuna

Ljubljana, 18. 10. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA , T.H.
Komentarji
80

Predlog uvedbe obvezne božičnice ni razburil le delodajalcev, temveč tudi občine, ki naj bi jim novost letos skupaj odnesla več milijonov evrov. Vlada je zato predvidela, da jim sredstva za zimski prejemek letos povrne iz državnega proračuna. Na to lahko računajo tudi državne ustanove. Predlog medtem že preučujejo tudi socialni partnerji.

Vlada je ta teden opravila prvo obravnavo predloga zakona o izplačilu zimskega prejemka. Predlog predvideva uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila neobdavčena in neoprispevčena. Letos bi bila v višini 639 evrov izplačana najpozneje do 18. decembra. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika izplačila na 31. marec.

Denar
Denar FOTO: AP

Pri tem je v predlogu, ki ga je neuradno pridobila STA, predvidenih nekaj izjem, povezanih z izplačilom zgolj v letošnjem letu. Delodajalci v zasebnem sektorju bi tako lahko božičnico izplačali tudi v višini le osmine minimalne plače oz. 160 evrov, a le v primeru, da letos oziroma do 31. marca 2026 ne bi prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Poleg tega se zimski prejemek, prejet za leto 2025, ne bi štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar pomeni, da prvo leto izjemoma ne bi vplival na socialne transferje, kot so subvencija za vrtec, šolska prehrana in otroški dodatek.

Ocena skupnosti občin: 14 milijonov evrov

Je pa glede na predlagani akt predvidena tudi prehodna določba za občine, ki bi morale zaposlenim letos prav tako izplačati 639 evrov božičnice.

Predvideno je, da se občinam letos sredstva zimskega prejemka za njihove zaposlene in za zaposlene pri posrednih uporabnikih občinskega proračuna, katerih ustanoviteljice so, povrne iz državnega proračuna. Občine bi morale finančnemu ministrstvu najpozneje do 19. decembra poslati zahtevek za povračilo, ministrstvo pa naj bi jim sredstva povrnilo najpozneje do 31. decembra.

V primeru, da ima posredni uporabnik občinskega proračuna, denimo neka osnovna šola ali vrtec, več občin ustanoviteljic, bi morale te skleniti dogovor, katera od njih bo zagotovila sredstva za zaposlene, ta dokument pa nato predložiti zahtevku, posredovanemu ministrstvu za finance.

S tem je vlada odgovorila na pomisleke občin glede obvezne božičnice. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je denimo že septembra, takoj ko je premier Robert Golob predstavil idejo o zimskem prejemku v višini minimalne plače, opozorilo, da bi božičnica za občine pomenila dodatno finančno breme v višini 14 milijonov evrov.

Na to lahko računajo tudi državne ustanove

Podobna ureditev je načrtovana za izplačilo zimskega prejemka delavcem pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna, posrednih uporabnikih, katerih ustanovitelj je država, in za delavce v javnih gospodarskih zavodih.

Resorna ministrstva bi po predlogu zakona v svojem finančnem načrtu zagotovila pravice porabe zase in za vse posredne proračunske uporabnike, katerih ustanovitelj je država. V primeru, da sredstev ne bi mogla zagotoviti s prerazporeditvami pravic porabe, bi se jim sredstva razporedila iz splošne proračunske rezervacije.

Roki za vložitev zahtevkov in za povračilo sredstev bi bili enaki kot pri občinah.

S tem vlada naslavlja tudi izpostavljeno vprašanje financiranja božičnice pri subjektih, kot so državne zdravstvene ustanove. RTV Slovenija je denimo poročala, da bi UKC Maribor božičnica letos stala okoli 2,5 milijona evrov, UKC Ljubljana pa okoli 5,5 milijona evrov.

Pot usklajevanja bo še trnova

V predlogu zakona so navedene tudi kazni. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, bi bil lahko za neizplačilo zimskega prejemka kaznovan z globo v višini od 3000 do 20.000 evrov. Odgovorno osebo neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika oziroma javnega gospodarskega zavoda, ki državi ali občini izstavi zahtevek za vračilo stroškov zimskega prejemka iz državnega proračuna v znesku, ki ne izkazuje upravičenih stroškov, bi medtem lahko doletela globa v višini od 1500 do 8000 evrov.

Kaj uvedba obvezne božičnice glede na aktualni predlog pomeni za javne finance, ni povsem jasno. Glede na oceno finančnega ministrstva, podano v vladnih izhodiščih za zakon, ki še niso predvidela vseh omenjenih izjem, bi skupni strošek izplačil za javne uslužbence znašal 118 milijonov evrov, če bi upoštevali še širši izpad javnofinančnih prihodkov (izpad dohodnine, davka od dobička pravnih oseb in prispevkov za socialno varnost v javnem in zasebnem sektorju), pa bi to skupaj znašalo 372 milijonov evrov.

Predlog zakona sicer čaka še trnova pot usklajevanja na ravni socialnih partnerjev. V prihodnjih dneh naj bi po petkovih ločenih srečanjih Goloba z delodajalci in sindikati sledilo še več sestankov na nižjih ravneh, pri čemer si delodajalska stran še vedno želi prostovoljne božičnice, delojemalska pa enakega izplačila za vse, brez izjem, kot je zgolj osmina minimalne plače.

božičnica občine državne ustanove
KOMENTARJI (80)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mukec
18. 10. 2025 16.25
Večjega lažnivca kot je Holob Slovenija ne premore.
ODGOVORI
0 0
bojst
18. 10. 2025 16.23
+0
Kar bo pa ostal smeti pa penzionerji dobijo
ODGOVORI
1 1
Castrum
18. 10. 2025 16.21
+0
Torej - božičnice v gospodarstvu in v javnem sektorju, bodo plačali zasebniki, posledice pa čutili zaposleni v zasebnem sektorju. ...Ni kaj - tonemo totalno!
ODGOVORI
1 1
Bigbadjohn
18. 10. 2025 16.19
+2
Vlada bo vsem in vsakemu posebej podarila motorko, da požaga vejo, na kateri sedi...
ODGOVORI
3 1
Mirko papež
18. 10. 2025 16.18
+2
Od komunistov je bil človek samo Stane Dolanc...vse ostalo je bogo
ODGOVORI
2 0
Jožajoža
18. 10. 2025 16.16
+4
prosim golob,ne v občine,kjer so janšistični župani.zakak bi dajali božičnice janšistom,ki jim tako nasprotujejo
ODGOVORI
4 0
ummax
18. 10. 2025 16.16
+1
No tako se kupi v JS glasove...
ODGOVORI
2 1
Important notice
18. 10. 2025 16.14
+1
Dodatni milijoni minusa v proračunski blagajni. In naslednje leto bodo volitve..... Če bodo izpraznili blagajno, bo bolj malo denarja za volilne kampanije.
ODGOVORI
2 1
kcre
18. 10. 2025 16.13
+2
Golub...O kaki svobodi govori ta človek pripeljal je na deset tisoče tujcev da Slovenci nismo več varni on pa o svobodi poleg tega je sprejel zakon da če poveš resnico si kazensko odgovoren. Obup. Slovenski otroci prosijo za posege. In zamaške ne morejo več zbirati. Pritrjeni. Za vse je denar. Za Slovenca nić. Slovenija ni svobodna. Svoboden je Golob v Svobodi. Naše suverenitete je prodal VDLjevi, ji zagotovil kupovanje drage energije, 5 % BDPja za vojsko, podporo pri levih zablodah, migracijah, Ukrajini in kar se navezuje še na to. Vsak dan večje obremenitve in davki! Nimate pojma kaj počnete, no, razen za svoj žep! Zato mojega glasu na naslednjih volitvah nimate! Sedaj pa dost tega. Siti !!!
ODGOVORI
3 1
prašek
18. 10. 2025 16.22
+0
Pohiti na LOTO 😀😀😆😆😆
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
18. 10. 2025 16.11
+4
Vlada lahko deli božičnice le iz proračunskega presežka, ne pa na kredit. Logično da ni presežka saj so levičarji vse zapravili in nas še zapufali. Tudi v podjetjih delimo božičnice le takrat, ko imamo dobiček. Noben podjetnik nikoli ni vzel kredita za božičnico.
ODGOVORI
5 1
Martinović
18. 10. 2025 16.10
-1
Kučan je Goloba pripeljal naj ga še odpelje in predstavi novega kandidata leve provenience. Ne more biti cela država in vsi v njej talec Golobove narcisoidnosti, ta človek je tako poln nekih psihopatij, da je že prav strašljivo.
ODGOVORI
0 1
ACC0
18. 10. 2025 16.10
+1
ni prav da davkoplačevalci plačujemo za predvolilno kampanijo.
ODGOVORI
2 1
Verus
18. 10. 2025 16.08
-2
Vsaka takšna finančna kriza ima isti rezultat - dogajale se bodo izvršbe, ki jim boste težko oporekali, zelo težko se boste borili, ne boste imeli komu reči. Ko boste trdili, da niste dolžni, vam bodo pošiljali lažna dokazila, vi boste pa bledo gledali kako je to možno. Zapomnite si te besede! Sledi grd pristanek na trda tla in pokazala se bo vsa beda in zlo hudo zašle politike. Očitali se vam bodo dolgovi, ki jih ni, izmišljevale se bodo reči stare po več let, vi boste pa onemogli gledali kako je to mogoče. Pomoči ne bo, sodišče vam bo odpisalo, da zadeve ne bo obravnavalo. Spet se bo dogajalo, da človek sam nase roko dvigne, poročal o tem ne bo nihče. Zapomnite si te napovedi. Danes lahko močno udarite po meni s kritiko, žaljivko, negativno oceno, a zapomnite si te besede, ker se bo zgodilo. Ni vprašanje ČE, ampak kdaj!
ODGOVORI
0 2
Verus
18. 10. 2025 16.11
-1
Kmalu bodo spet zgodbe o zarubljenih hišah, kot leta nazaj, v 2026 se bo pokazala resnica o brezposlenosti in zavajajočih statistikah. Temni obrazi na delovnih mestih, ki bi lahko bila vaša, vam bodo stregli kruh, ki ga boste vi težko plačali in v mislih računali koliko vam ostane po nakupu v trgovini, na koncu boste pa prišli do zaključka, da boste konec meseca SPET v minusu in razmišljali, da greste po limit (če ga že nimate in ga mesečno pokrivate).
ODGOVORI
0 1
Pamir
18. 10. 2025 16.08
+0
Janšiti ki nas v prejšnjem mandatu v 2 letih zadolžili za več kot 10 milijard eur so zaskrbljeni zaradi financ.
ODGOVORI
1 1
Mukec
18. 10. 2025 16.08
+1
Čaki, čaki. zdaj smo že na 160€?!
ODGOVORI
2 1
Myth4htyM .
18. 10. 2025 16.06
+4
Noro, da ljudje nasedejo na takšne bombončke
ODGOVORI
4 0
anatomija
18. 10. 2025 16.06
+5
kaj pa podjetjem ? kdo bo povrnil tistim ki polnijo proračun
ODGOVORI
5 0
Mk3200
18. 10. 2025 16.04
+5
KDO BO PA NAM POVRNIL, PIJAVKE!?
ODGOVORI
5 0
zulj001
18. 10. 2025 16.03
+7
Seveda, državno blagajno nam bodo pa napolnili Avstrijci ,ali kako !!!Stvari stojijo tako, če bo po volitvah obstala trenutna koalicija ,nam bodo v naslednjem letu ,to božičnico trikrat spulili iz žepov ,če pa ne bodo obstali bodo bodoči vladi močno otežili delo. Če bi bil jaz "desnica", pod nobenim pogojem ne bi sestavljal vlade , naj levi sami pojedo juho ,ki so jo skuhali
ODGOVORI
7 0
Odrešenik666
18. 10. 2025 16.03
-1
Ta bozic bo v vsaki hisi veselo. Pravo svetopisemsko vzdusje bo.
ODGOVORI
0 1
