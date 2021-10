"Izplen izrednega sestanka energetskih ministrov je bil pričakovan z ozirom na to, da Evropska unija ni pripravila dokumenta, ki bi pokazal na vzroke, zakaj je prišlo do takšnih motenj na trgu z energijo v Evropi," ocenjuje strokovnjak za energetiko dr. Peter Novak.

Kaže, da mnogim članicam Evropske unije ni v interesu, da bi se kar koli spremenilo, da bi posegali na trg. Zakaj? "Mislim, da so razlogi različni. Eni so v stanju, da imajo možnost prodaje večje količine elektrike po višji ceni, ki je niso mogli prodati, dokler je bila cena zelo nizka. Cela vrsta termoelektrarn je stala, saj so bile nerentabilne v času, ko je bilo dovolj obnovljivih virov energije. Ko je v Nemčiji veter presahnil in je s prihodom jeseni sonce nekoliko zašlo, pa je prišlo do hitrega pomanjkanja električne energije in takrat so skočili tisti, ki imajo nekoliko nerentabilno proizvodnjo, dvignili so svoje cene, in proizvajajo elektriko po višji ceni - tako, kot je pač to trg dovolil," odgovarja strokovnjak.

Novak sicer pravi, da kriza v energetiki in strmo naraščanje cen, to zimo še ne bo vplivalo na Slovenijo in cene pri nas: "Slovenija ima za tri mesece zaloge tekočih goriv, Geoplin ima sklenjeno dolgoročno pogodbo z dobaviteljem plina iz Rusije, kjer je cena določena in je fiksna, poleg tega proizvedemo več kot 75-odstotkov elektrike doma. Pri tem pa je domača cena elektrike zelo nizka razen v Šoštanju. V nuklearki in dravskih elektrarnah je cena daleč pod evropsko ceno. Če bi pa danes pognali Šoštanj pet in šest, in prodajali elektriko na trgu, bi hitro dobili dovolj denarja za pokrivanje stroškov vseh kuponov, ki smo jih tako drago kupili."

Kaj pa bi morala vlada storiti, da se državljani prihodnje leto ne bi tresli ob pogledu na položnice za elektriko in ogrevanje? "Vlada bi morala jasno povedati, kakšna bo njena politika do konca zime, kajti zima je najbolj pomembna za mnoge, ki za ogrevanje ne uporabljajo domačih drv, ampak plin, elektriko ali pa tekoča goriva. Torej, povedati bi morala: mi imamo dovolj zalog, skrbeli bomo za vas, cene se ne bodo spremenile za več kot pet odstotkov v primerjavi s prejšnjimi cenami, bodite brez skrbi in delajte učinkovito z energijo."