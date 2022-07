Vlada bo obravnavala ukrepe za blažitev drage elektrike in plina

Drugi sklop ukrepov se nanaša na zanesljivost oskrbe, s čimer se vlada ukvarja vzporedno, je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal Kumer. Ob tem je zagotovil, da je zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom trenutno na enaki ravni kot lani, da dobava poteka po vnaprej sklenjenih pogodbah in da kratkoročno ne pričakujejo težav.

Ukrepi za blaženje rasti cen energije in zemeljskega plina

Tretji sklop ukrepov pa so ukrepi za blaženje rasti cen energije. Kumer je izrazil pričakovanje, da bo vlada ta teden sprejela ukrepe glede električne energije. Ti bodo po njegovih besedah "zelo ciljani, zelo jasni in precizni", pri tem je omenil regulacijo maloprodajnih cen, pri čemer pa je ostalo odprto, katere odjemne skupine bodo ukrepi zajeli in kako nizko bo segla regulacija. "To bo stvar izračunov in simulacij, ki potekajo do četrtka," je pojasnil.

Nato bodo sledili, morda že naslednji teden, ukrepi za zemeljski plin ter v nadaljevanju za druge pomembne vire ogrevanja. "Še pred koncem julija bi tako naslovili vse glavne vire ogrevanja, nakar imamo cel avgust in deloma september, da se pripravimo na sezono ogrevanja," je pojasnil minister.

Ministrska ekipa naj bi glede drugih tem po napovedih danes spregovorila tudi o sporočilih za Slovenijo, ki jih prinaša v sredo predstavljeno poročilo Evropske komisije glede vladavine prava v članicah EU, že od prejšnjega tedna pa je na dnevnem redu predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki v zakonsko obliko končno prenaša sicer neposredno uveljavljeno splošno uredbo EU o varstvu podatkov.