Vlada gospodarstvo poziva k pogovorom z dobavitelji elektrike

Kot so danes še dodali na uradu, vlada zaradi negotovih razmer na energetskih trgih z različnimi deležniki, tudi dobavitelji, sodeluje z namenom izmenjave informacij in iskanja najboljših rešitev za to, da prebrodimo to zahtevno obdobje.

Doslej je vlada sprejela že več ukrepov, ki naj bi tako prebivalcem kot podjetjem pomagali blažiti posledice energetske in prehranske draginje. Med drugim je za čas od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka.

Konkretno malim, srednjim in velikim podjetjem je v skladu z zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na voljo sofinanciranje stroškov teh dveh energentov nad dvakratnikom dviga cen. Pomoč velja za obdobje od letošnjega 1. junija do 31. decembra, skupaj je vredna 80 milijonov evrov. Vloge so morala podjetja prek spletne aplikacije oddati Javni agenciji Spirit Slovenija najpozneje do danes.

Najpozneje do danes so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja oddala tudi vloge za ugodna krizna likvidnostna posojila, ki jih je v začetku oktobra v skupni višini 32 milijonov evrov razpisal Slovenski podjetniški sklad. Za prizadeta podjetja je predvidenih še šest milijonov evrov likvidnostnih kreditov, ki jih bo Slovenski podjetniški sklad razpisal predvidoma v začetku leta 2023.

Poleg sprejemanja različnih ukrepov si vlada tudi prizadeva posredovati informacije, ki bi pripomogle k čim boljši obveščenosti in za slovensko gospodarstvo zanesljivejši ter cenovno vzdržni oskrbi z energijo, so še zapisali na uradu vlade za komuniciranje.

Premier Robert Golob je denimo v začetku oktobra ob predstavitvi proračunskih dokumentov v DZ vse javne zavode in podjetja pozval, naj s sklepanjem pogodb o dobavi energentov za leto 2023 še počakajo. "Ne sklepajte nobenih pogodb za prihodnja leta do konca tega meseca, ker bodo pogoji kasneje bolj ugodni in takrat boste tudi vsi v gospodarstvu lahko videli, pod kakšnimi pogoji lahko načrtujete svoje delovanje in v kakšnem obsegu," je dejal.