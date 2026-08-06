Vlada imenovala nove nadzornike družbe 2TDK

Tine Svoljšak je predstavnik ministrstva za infrastrukturo in energetiko, Sašo Sušnik prihaja z ministrstva za finance, med člani nadzornega sveta pa so Iris Dejak z ministrstva za finance, Nejc Vesel kot predstavnik ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Božidar Godnjavec, ki je predstavnik ministrstva za infrastrukturo in energetiko, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Odpoklicali so predsednico nadzornega sveta Hildo Pipan kot predstavnico ministrstva za infrastrukturo in energetiko, namestnika predsednice nadzornega sveta Mateja Čepeljnika kot predstavnika ministrstva za finance ter člane nadzornega sveta Anito Goršek, ki je predstavljala ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Alojzija Boha kot predstavnika ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Miho Gostiša kot predstavnika ministrstva za finance.