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Gospodarstvo

Vlada imenovala nove nadzornike družbe 2TDK

Ljubljana, 06. 08. 2026 16.54 pred 3 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
STA
2TDK

Vlada je na dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK odpoklicala dosedanje člane nadzornega sveta in za petletni mandat imenovala nove. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika Saša Sušnika, za člane pa Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca.

Tine Svoljšak je predstavnik ministrstva za infrastrukturo in energetiko, Sašo Sušnik prihaja z ministrstva za finance, med člani nadzornega sveta pa so Iris Dejak z ministrstva za finance, Nejc Vesel kot predstavnik ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Božidar Godnjavec, ki je predstavnik ministrstva za infrastrukturo in energetiko, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Odpoklicali so predsednico nadzornega sveta Hildo Pipan kot predstavnico ministrstva za infrastrukturo in energetiko, namestnika predsednice nadzornega sveta Mateja Čepeljnika kot predstavnika ministrstva za finance ter člane nadzornega sveta Anito Goršek, ki je predstavljala ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Alojzija Boha kot predstavnika ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Miho Gostiša kot predstavnika ministrstva za finance.

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KOMENTARJI4

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ne rabimo predsednika
07. 08. 2026 11.18
Korita so enaka le …….. so se zamenjali. Sem prav napisal?
Odgovori
0 0
zibertmi
06. 08. 2026 17.34
vse bodo zamenjali s svojimi,sem pa nekje prebral ,da nova vlada posodablja.poleg ciglarja,vozni park s električnimi vozili.podjetje preko katerega se pa delijo subvencije za ekološke zadeve-avte in druge stvari ,je pa brez denarja.mogoče je vlada vsega porabila za navadne smrtnika ga pa zmanka
Odgovori
+1
2 1
Hudi časi
07. 08. 2026 12.22
Če jim je zmanjkalo denarja, ga bodo vzeli tistim skupinam, kjer jih je največ. Upokojenci in tisti s povprečno bruto plačo.
Odgovori
+2
2 0
Kameleon Kiddo
07. 08. 2026 13.15
Mhm logicno za desne. Jemljemo tistim z NAJMANJ moči. Tonje ta domoljubna hrabrost
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0 0
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