Da resno iščejo letalskega interesenta, ki bi vložil v slovensko letalsko družbo, kaže tudi sestanek skupine nekdanjih zaposlenih v Adrii - ti naj bi se pogovarjali z irskim City Jetom, a naj bi tudi to sodelovanje padlo v vodo. Sicer pa je v Adrii, ob vseh izgubljenih milijonih, v zadnjih dneh izginilo še dodatnih šest tisoč evrov, shranjenih v sefu. Gre za denar, namenjen pilotom, ki so leteli v države brez pogodbe z Adrio. Stečajni upravitelj je krajo naznanil policiji, ta pa zadeve še ne komentira.

Ponovni sestanek z Lufthanso naj bi se zgodil samo zaradi pobude in vztrajanja predsednika uprave DUTB Tomaža Beska, ki naj bi še naprej verjel v idejo nove slovenske letalske družbe, medtem ko naj bi vlada, z ministrstvom za finance na čelu, to idejo zaradi finančne nevzdržnosti že zdavnaj pokopala. Gospodarski minster Zdravko Počivalšek glede tega ni želel dajati izjav. "Najprej se bomo pogovorili v okviru vlade, potem bomo sprejeli odločitev, kako naprej."

Stroški stečajnega postopka Adrie Airways po začasnem predračunu za obdobje od začetka postopka do objave otvoritvenega poročila, ki ga je pripravil upravitelj Janez Pustatičnik, dosegajo 685.622 evrov. Največji del - 400.000 evrov - je predvidenih za plače in nadomestila osebam, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega postopka.

So se pa danes oglasili tudi piloti, za katere je črn scernarij - Slovenija brez nacionalnega prevoznika - nesprejemljiv. Vztrajajo, da ga Slovenija nujno potrebuje, če si želi ohranjati povezljivost z ostalo Evropo. A piloti hkrati opozarjajo, da bo država izgubila vse slovenske pilote, če kmalu ne najde rešitve. Od 160, ki so bili zaposleni v Adriji, naj bi jih v tujini dobilo službo že skoraj 30.

Za plače in nadomestila za osebe, ki bodo opravljale posle za potrebe stečajnega postopka, je Pustatičnik predvidel 400.000 evrov. Gre za plače zaposlenih, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega postopka in so nujno potrebni. "Zaposleni sodelujejo pri izdelavi zaključnih poslov, predvsem pri inventuri in popisu premoženja, izdelavi zaključnih bilanc, izterjavi terjatev, urejanju informacijskega sistema ter ureditvi statusa vseh zaposlenih," je pojasnil.

Za 180.000 evrov oz. 45.000 evrov mesečno je stroškov z nepremičnino, kjer je bil sedež družbe Adria Airways, informacijske sisteme in skladišča, tudi v tujini, kjer je imela Adria spravljene rezervne dele. Za 20.000 evrov bo še stroškov z zaposlenimi v Švici.

Okrožno sodišče v Kranju je 2. oktobra začelo stečaj letalskega prevoznika, stečajni upravitelj pa je prejšnji ponedeljek začel delavcem vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. Adria Airways je na Letališču Jožeta Pučnika opravila približno polovico vseh letov, po njenem stečaju pa so tuji prevozniki nekatere pomembnejše linije že nadomestili.