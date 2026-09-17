Vlada iz izračuna cene bencina in dizla črtala biokomponente

Sprememba uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je vlada pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent, bo začela veljati 22. septembra, pri prvem izračunu modelske cene pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje od 14. do 18. septembra, je sporočil vladni urad za komuniciranje.

Namen sprememb je ublažiti pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Obveznosti dobaviteljev glede doseganja ciljev obnovljivih virov energije v prometu se pri tem ne spreminjajo, je v vladnem sporočilu zapisalo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.