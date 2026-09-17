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Gospodarstvo

Vlada iz izračuna cene bencina in dizla črtala biokomponente

Ljubljana, 17. 09. 2026 14.30 pred 33 minutami 1 min branja 32

Avtor:
STA
Gorivo

Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Poleg tega je do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje.

Sprememba uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je vlada pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent, bo začela veljati 22. septembra, pri prvem izračunu modelske cene pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje od 14. do 18. septembra, je sporočil vladni urad za komuniciranje.

Namen sprememb je ublažiti pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Obveznosti dobaviteljev glede doseganja ciljev obnovljivih virov energije v prometu se pri tem ne spreminjajo, je v vladnem sporočilu zapisalo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

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"Ukrep bo imel pozitiven učinek tako na gospodinjstva kot gospodarstvo. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinjstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Hkrati se bo zaradi nižjih maloprodajnih cen zmanjšal pritisk na inflacijo in na prevozne stroške gospodinjstev," je zapisalo ministrstvo.

Poleg tega je vlada danes izdala spremenjeno uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, s katero je do 15. decembra podaljšala začasno znižanje prispevka za energetsko učinkovitost na vrednost nič. Ukrep velja za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Tudi namen tega ukrepa je prispevati k znižanju končnih cen naftnih derivatov, ki vključujejo vse dajatve, prispevke in davke, pravi ministrstvo.

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KOMENTARJI32

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kardinal v Kristusu
17. 09. 2026 15.11
Naj Vrtovec pove nekaj, za kar je kvalificiran... Naprimer kako pravilno kropiti. Kako globoko potopiti palec v žegnano vodo. Kako cuzati hostjo. Kako zanikati kriminal.... To obvlada...
Odgovori
+2
2 0
Kr0ujem
17. 09. 2026 15.10
Nj bo referendum čimprej da se utiša levo stran ker bo slo pou levih sedet.....propad......pa nkol več se ne bote sestavl.....
Odgovori
0 0
Vera in Bog
17. 09. 2026 15.08
Dobri jezušček kakšno vlado si nam to postavil ;(
Odgovori
+3
4 1
jank
17. 09. 2026 15.07
100 dni Janševe vlade: nafta + 37,81 %, hrana: + 11,8 %. Najboljša vlada! Čestitke! Na referendumu proti vladi 4 x PROTI!
Odgovori
-1
5 6
Groucho Marx
17. 09. 2026 15.12
Rezultat golobnjaka: prispevki spjem gor za 60%. Aja, saj to so razredni sovražniki in jih je treba naterat v morje.
Odgovori
0 0
Kardinal v Kristusu
17. 09. 2026 15.06
Kaj pa Vrtovec ve o biokomponentah? Na teologiji jih tega niso učili...
Odgovori
+2
4 2
Kardinal v Kristusu
17. 09. 2026 15.07
Organska kemija mu je španska vas, zna pa pravilno pojesti hostjo. Pohvalno...
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
17. 09. 2026 15.05
Banda
Odgovori
+1
2 1
server
17. 09. 2026 15.03
Naj Vlada raje pove, da bo cene goriv prihodnji torek znižala zaradi padanja cene surove nafte na svetovnih borzah, ne pa zaradi njene dobrohotnosti pri zmanjševanju dodatnih obremenitev v ceni dizla in bencina.
Odgovori
+0
2 2
jank
17. 09. 2026 15.00
Prekrasno! Samo za njihove vernike!
Odgovori
-3
5 8
simc167
17. 09. 2026 15.00
Pojma nimajo.
Odgovori
-2
3 5
myomy
17. 09. 2026 14.55
SMRT JANŠIZMU!
Odgovori
-3
7 10
BlameThaGame
17. 09. 2026 14.57
in Golobizmu ( komunizmu ). Oboje
Odgovori
+5
11 6
Kr0ujem
17. 09. 2026 14.58
Tud teb
Odgovori
+1
5 4
kivzfccz
17. 09. 2026 15.01
Tudi vam,tudi vam,zaljivim hujskacem.
Odgovori
+5
5 0
Misanthrope
17. 09. 2026 14.55
Kolk enih dajatev za gorivo, kaj si ti nor. Pa najbolj me pogreje, da ima EU besedo glede trošarin v Sloveniji. Pač kaj je to?!
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+4
6 2
BMReloaded
17. 09. 2026 14.54
Trosarine dat na 0. Aja...sam potem drzava crkne...pa to.
Odgovori
-1
2 3
BlameThaGame
17. 09. 2026 14.57
Nesmemo na žalost. Pač EU pravila...
Odgovori
+3
4 1
Meter
17. 09. 2026 15.06
še zmeraj ima država ddv
Odgovori
+3
3 0
dark Cat
17. 09. 2026 14.54
Kolk bo to?.... dva centa?
Odgovori
+4
4 0
Yon Dan
17. 09. 2026 14.52
Koliko enih dajatev v ceni, umetno narejenih, da nas kradejo.
Odgovori
+7
7 0
kakorkoliže
17. 09. 2026 14.54
V Iranu je liter bencina 2 centa.
Odgovori
+2
3 1
BlameThaGame
17. 09. 2026 14.58
V iranu je placa 25 -34 EU na mesec. Se odpravljaš tja ?
Odgovori
+2
3 1
minimalizem
17. 09. 2026 15.04
100-125 eur na mesec. s tem da mi s povprecno placo natankamo cca 860 litrov. oni s povprecno placo cca 2000 litrov. :)
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+1
1 0
ŠeVednoPlešem
17. 09. 2026 14.48
A vlada pa marže trgovcem ne bi zniževala ? In takšna vlada še naprej vlada in uživa podporo, ko ne zastopa volivk in volivcev, ki so jo izvolili, Slovenk in Slovencev, ampak parcialne interese največjega trgovca z energenti - Petrol
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+4
8 4
Kr0ujem
17. 09. 2026 14.59
Še kr ne spiš....super.....nj te pokoplje
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-1
0 1
Kod.
17. 09. 2026 15.04
Slovenska marža: Znaša 11,5 centa na liter za bencin in dizel. Trgovci, kot sta Petrol in Shell, opozarjajo, da ta raven ne pokriva v celoti rasti stroškov poslovanja
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-1
1 2
Kod.
17. 09. 2026 15.09
Povprečje Evropske unije: Povprečna bruto marža naftnih trgovcev v EU znaša okoli 27 centov na liter. To pomeni, da je slovenska marža pri bencinu skoraj za polovico nižja od povprečja, pri dizlu pa predstavlja manj kot tretjino evropskega povprečja........Ti pa kar naprej pleši v senci,pa petrol je kriv 🐑
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+1
1 0
Stajerc22
17. 09. 2026 14.47
Vsaj gorivo je na crpalkah. Panika pod Golobom je bila za to ker nisi vedel, ali bos gorivo sploh dobil. Ne toliko glede cen.
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-3
10 13
Samo.Jst
17. 09. 2026 14.49
...in potem ga je magično bilo več kot dovolj za vse.
Odgovori
+6
9 3
geemale
17. 09. 2026 14.51
lažeš, sem videl kako je petrol zadrževal prodajo in ustvarjal vrste. V LJ v Mostah so imeli modela, ki je celo popoldne hodil na pumpo, tankal 10l, nato pa pustil avto, blokiral prehod, pustil avto
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+2
5 3
poper00
17. 09. 2026 14.56
Tisto je bila sabotaža države in ti to veš.Napiši raje kako da cena ni 1,1 eur
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+4
4 0
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