Vlada iz izračuna cene bencina in dizla črtala biokomponente

Sprememba uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero je vlada pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent, bo začela veljati 22. septembra, pri prvem izračunu modelske cene pa se bo upoštevalo obračunsko obdobje od 14. do 18. septembra, je sporočil vladni urad za komuniciranje.
Namen sprememb je ublažiti pritisk na maloprodajne cene pogonskih goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Obveznosti dobaviteljev glede doseganja ciljev obnovljivih virov energije v prometu se pri tem ne spreminjajo, je v vladnem sporočilu zapisalo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
"Ukrep bo imel pozitiven učinek tako na gospodinjstva kot gospodarstvo. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinjstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Hkrati se bo zaradi nižjih maloprodajnih cen zmanjšal pritisk na inflacijo in na prevozne stroške gospodinjstev," je zapisalo ministrstvo.
Poleg tega je vlada danes izdala spremenjeno uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, s katero je do 15. decembra podaljšala začasno znižanje prispevka za energetsko učinkovitost na vrednost nič. Ukrep velja za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
Tudi namen tega ukrepa je prispevati k znižanju končnih cen naftnih derivatov, ki vključujejo vse dajatve, prispevke in davke, pravi ministrstvo.
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