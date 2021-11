Vlada je za generalnega direktorja FURS-a imenovala Ivana Simiča

Ministrstvo za finance je 25. avgusta objavilo posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja Finančne uprave RS (FURS). Posebna natečajna komisija je ministra za finance Andreja Širclja obvestila o primernem kandidatu za položaj generalnega direktorja, skladno s tem pa je Šircelj vladi za imenovanje na to mesto predlagal Ivana Simiča , so povzeli.

Kot so navedli, je Simič končal pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na pravni fakulteti v Mariboru. Je davčni svetovalec, predavatelj, avtor in soavtor knjig ter priročnikov o davkih, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave. Med letoma 2006 in 2019 je bil po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex 12-krat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji.