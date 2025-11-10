Gorivo na črpalkah ob avtocestah bo spet lahko dražje

Predlog vladne uredbe predvideva, da marže trgovcev zunaj avtocest ostanejo 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Na črpalkah ob avtocestah pa bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oziroma 0,1404 evra.
Uredba bo začela veljati 16. decembra, ko se bo iztekla veljavnost sedanje. Ostala določila uredbe ostajajo nespremenjena, vključno z dodatkom za biokomponento.
