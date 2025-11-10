Svetli način
Gorivo na črpalkah ob avtocestah bo spet lahko dražje

Ljubljana, 10. 11. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 52 minutami

STA
Vlada namerava decembra za pol leta podaljšati regulacijo cen pogonskih goriv, izhaja iz vladnega gradiva, ki je v javni obravnavi do prihodnjega ponedeljka. Na črpalkah ob avtocestah bodo cene lahko nekoliko višje.

Predlog vladne uredbe predvideva, da marže trgovcev zunaj avtocest ostanejo 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Na črpalkah ob avtocestah pa bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oziroma 0,1404 evra.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Thinkstock

Uredba bo začela veljati 16. decembra, ko se bo iztekla veljavnost sedanje. Ostala določila uredbe ostajajo nespremenjena, vključno z dodatkom za biokomponento.

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
beuchat
10. 11. 2025 20.22
Ta vlada si tako hitro premisli in spreminja stvari, da so ljudje lahko res samo zmedeni. Golob en dan nekaj rece, drugi dan pravi, da tega ni rekel. En dan regulacijo na AC uvedejo, naslednje leto jo ukinejo...
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
10. 11. 2025 20.22
Lepo darilo turistom ki so potovali na Hrvaško. Res butasta odločitev
ODGOVORI
0 0
Antena
10. 11. 2025 20.20
+1
Sedaj ko je konec sezone in ni tujcev. Halooo Golob adijo za vse vecne case
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
10. 11. 2025 20.12
+1
Ja, Holobček le pohiti, da te mogoče še kakšnih 10 volilcev več voli .. !!!
ODGOVORI
1 0
slim386
10. 11. 2025 20.19
Ko je vaš veliki ljubljeni vođa odšel iz oblasti so bile cene goriva višje zaslepljeni svečko
ODGOVORI
0 0
zaba67
10. 11. 2025 20.10
kaj pomaga višja marža ob avtocesta malim trgovcem Shelu, Logu, Hofru, Maxnu, ki ob avtocesti sploh nimajo črpalk...
ODGOVORI
0 0
Pino Pinič
10. 11. 2025 20.06
+1
Cene enetrgentov in ne samo goriva bi morala urejat država v prid državljanov. Zdravstvo bi moralo bit za vse brazplačno da o šolstvu ne govorimo... pa še bi se lahko naštevalo. Vse ostalo je pokop.
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
10. 11. 2025 20.03
+0
dejstvo je da na koncu mandata te nesrečne pojave živimo slabše kot smo pred tem, plačujemo več davkov, za katere dobimo manj kot smo pred tem mandatom. še ena runda tele druščine in ve se kako b čez 4 leta. slabše in dražje. zgledujte se po hrvatih, tako kot se lahko pri vsaki stvari se dajte še pri ekonomskih migracijah - selitev v nemčijo - in pustite vse za sabo, in nikoli več ne poglejte nazaj v te zaostale balkanske grape in brezna. dolgoročno daleč najboljša izbira. ni težko, če zmore povprečen hrvat, lahko tudi vi. otroci in vnuki vam bodo hvaležni. ne pa da se tu pregovarjate kdo je zmagal 2svv. hahahahahaha.
ODGOVORI
1 1
nikolinormalen
10. 11. 2025 20.02
+2
In spet bodo bencinske črpalke na AC samevale...
ODGOVORI
2 0
Artechh
10. 11. 2025 20.00
+2
Turistom so spustil, mi se bomo pa spet moral dol zepeljat za tankat. Zelo zeleno ko vsakič se par km dodatno narediš
ODGOVORI
2 0
proofreader
10. 11. 2025 19.56
-1
Zakaj bi vlada omejevala marže na avtocestah?
ODGOVORI
1 2
slim386
10. 11. 2025 20.20
Ker to da jih ne odgovarja samo Janezu in posrednikom ki so navajeni kartelnih dogovorov in modrih kuvert
ODGOVORI
0 0
mario7
10. 11. 2025 19.54
-3
robi sploh ne ve kaj dela. trampek sindrom.
ODGOVORI
1 4
G. Papež
10. 11. 2025 19.52
+1
Ma taku se dela, bravo. Do konca.
ODGOVORI
1 0
mario7
10. 11. 2025 19.51
-1
Kaj se je robi pokakal?
ODGOVORI
1 2
slim386
10. 11. 2025 20.20
Ne iz kleti zaudarja
ODGOVORI
0 0
a res1
10. 11. 2025 19.50
+1
Še en žebelj v koleno nekomu.
ODGOVORI
2 1
finc
10. 11. 2025 19.50
+4
Fer, da so turisti imeli pocen gorivo, če so že v kolonah stal. To je kot nam podaljšanje vinjte. Salomon bi isto naredu.
ODGOVORI
4 0
galeon
10. 11. 2025 19.48
-1
Kot da doslej ni bilo dražje ob avtocestah. Spet ena pametna.
ODGOVORI
1 2
nikolinormalen
10. 11. 2025 20.03
Kje je pa bilo dražje?
ODGOVORI
0 0
Tavullia46
10. 11. 2025 19.47
+4
A zdaj ko ni ve več turistov, udarimo po svojih!
ODGOVORI
4 0
CelyCely
10. 11. 2025 19.44
+1
Ti tudi ne vedo kaj hočejo
ODGOVORI
1 0
Lampsy8
10. 11. 2025 19.42
+6
A je na avtocesti drugačno gorivo??
ODGOVORI
6 0
Potouceni kramoh
10. 11. 2025 19.40
+2
Marže še še,trošarine pa ne.
ODGOVORI
2 0
