Vlada nasprotuje začasnemu zadrževanju uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov

Kot so po dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, vlada ustavnemu sodišču še predlaga, da predlog pobudnic zavrne. Kot poudarjajo, pobudnici nista izkazali, da bi jima lahko zaradi izvrševanja izpodbijanih določb nastale težko popravljive škodljive posledice.

Vlada je konec novembra ob maržah znižala tudi trošarine, predvsem s ciljem hitrejšega znižanja inflacije. Posledica tega je bila, da so se cene naftnih derivatov znižale. Zato je v začetku decembra družba Petrol vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje. V Petrolu so ocenili, da so ukrepi nesorazmerni in v nasprotju s 3. in 8. členom zakona o kontroli cen.

Družbi MOL Slovenija in MOL & Ina pa sta, kot navaja vlada, ustavnemu sodišču predlagali, da zadrži izvrševanje izpodbijanih uredb, ker je vlada s sprejetjem izpodbijanih uredb presegla svoja ustavna in zakonska pooblastila. To pa - tako pobudnici - pomeni neposredno in neizogibno škodo za prodajalce naftnih derivatov. Pobudnici prav tako navajata, da lahko izguba pri poslovanju, ki nastaja pobudnicam, privede do tega, da ne bodo več sposobni zagotavljati potreb po naftnih derivatih v Sloveniji, v končni posledici pa lahko privede do insolventnosti prodajalcev naftnih derivatov.