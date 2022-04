Vlada ni podaljšala uredbe, cene goriv verjetno navzgor

Iz vlade so sporočili, da so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale. "V Sloveniji trenutno ne zaznavamo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv. Zaradi vladnega ukrepa so v Sloveniji najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za NMB-95 in dizel že od sredine marca 2022 nižje od EU povprečja in povprečja v evroobmočju."

Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa tako znova prosto oblikovale na trgu.

Vlada se je zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen 14. marca 2022 odločila za začasen ukrep regulacije cen določenih naftnih derivatov. Z Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov je posegla na trg. Določila je najvišje dovoljene drobnoprodajne cene (za NMB-95 ta znaša 1,503 evra/liter, za dizel pa 1,541 evra/liter) ter kasneje, dne 31. marca 2022 s spremembo uredbe določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene z DDV (NMB-95 ta znaša 1,483 evra/liter, za dizel pa 1,521 evra/liter). Uredba velja do vključno 30. aprila 2022.

Kot poročajo Finance, bi to ob sledenju dosedanje prakse oblikovanja maloprodajnih cen goriv pomenilo, da bi se cena bencina povišala za približno deset centov, prek 1,6 evra za liter, medtem ko bi cena dizla povišala za skoraj 30 centov, na približno 1,82 evra. Če bi prišlo do takšnega skoka cen, bi to pomenilo nov cenovni rekord na črpalkah, ocenjujejo.