Vlada o ukrepih zaradi dragih energentov. Nižjega DDV ne bo

Vlada je obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov začela na četrtkovi seji, a je še ni zaključila. Podrobnosti začrtanih ukrepov takrat v vladnih vrstah niso razkrili.

Po poročanju medijev naj bi sicer ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja zakonsko podlago za blažitev posledic naraščajočih cen energentov, načrtovalo energetske vavčerje za okoli 150.000 ranljivih posameznikov ter družine s tremi ali več otroki. Njihova vrednost naj bi se gibala med 100 in 150 evri.

Poleg tega naj bi ministrstvo predlagalo znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo, znesek naj bi se znižal za 14 evrov.

Medtem ko infrastrukturno ministrstvo neuradno ne načrtuje pomoči podjetjem, pa naj bi bila v pomoč energetsko intenzivnim panogam uredba, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo. Ta ureja povračilo posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov.

Na ministrstvu ne razmišljajo o znižanju DDV

Med ukrepi pa – kot kaže – zaenkrat ni mogoče pričakovati znižanja davka na dodano vrednost (DDV).

Znižanje DDV so kot odziv na rast cen v začetku januarja na posvetu s predsednikom vlade Janezom Janšo in nekaterimi ministri predlagali trgovci. Ukrep bi po njihovem mnenju veljalo uvesti za osnovne prehrambne proizvode, torej za osnovne vrste kruha, moke, testenin in drugih podobnih nujno potrebnih živil.

Živila so zdaj obdavčena po 9,5-odstotni davčni stopnji, po predlogu Trgovinske zbornice Slovenije bi jo lahko znižali na štiri odstotke.

Na finančnem ministrstvu temu predlogu niso naklonjeni. "Znižanje DDV ne pomeni nujno znižanja cen," so pojasnili za STA. Kot so dodali, cen ne določa vlada z DDV, pač pa se oblikujejo prosto, v trgovski dejavnosti jih tako določajo trgovci.

Enako stališče imajo glede obdavčitve električne energije, kjer se obračunava in plačuje DDV po splošni stopnji 22 odstotkov od davčne osnove.

Pozivi vladi k ukrepanju, med drugim Zveze potrošnikov Slovenije in drugih nevladnih organizacij, se vrstijo že od lanske jeseni, prav tako je Evropska komisija že oktobra lani predstavila nabor ukrepov, ki bi se jih lahko države članice poslužile za spoprijemanje z visokimi cenami energentov.

Nekatere države so se že odzvale. Bodisi obdavčitev energentov bodisi davek na dodano vrednost so znižale Češka, Poljska, Ciper, Italija, Portugalska, Španija, Estonija, Irska, Belgija in Nemčija, so spomnili v zvezi potrošnikov. Nekatere države so se odločile za energetske vavčerje za najbolj ranljive, o kakršnih razmišlja tudi slovenska vlada. Med njimi so Italija, Francija in Avstrija, pripravlja jih tudi nemška vlada.