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Gospodarstvo

Vlada obljublja več socialnega dialoga, sindikati: Želimo biti tudi slišani

Ljubljana, 17. 07. 2026 14.25 pred 23 dnevi 3 min branja 16

Avtor:
STA L.M.
Prva seja ESS v novem mandatu

Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ESS v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju.

Vladni predstavniki so na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predstavnikom sindikatov in delodajalcev predstavili vladne načrte, pri čemer pa ni prišlo do vsebinske razprave o določenih temah, temveč je bilo govora predvsem o spoštovanju pravil ESS.

Kot je na novinarski konferenci po seji dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, ki je danes prevzel predsedovanje ESS, si na sindikalni in delodajalski strani želijo pravočasne in aktivne vključenosti v socialni dialog, pričakujejo pa tudi, da bodo obravnavani enakovredno. Časovnica je pri sprejemanju zakonodaje pomembna, a ne sme biti razlog za neizvajanje socialnega dialoga, je pozval.

Kadar so zakoni, strategije, politike skupaj oblikovani na ESS, je sprejemanje v DZ lažje, je zagotovil. Prav na ta način je v Sloveniji prišlo do dosežkov, ki so državo peljali naprej tako v gospodarskem kot v socialnem smislu, je podčrtal. Temelj socialnega dialoga pa je zaupanje, ki ga je treba graditi, zato upa, da današnje "lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj politična floskula, temveč resnično mišljene".

Prva seja ESS v novem mandatu
Prva seja ESS v novem mandatu
FOTO: Bobo

 "Vlada socialni dialog jemlje resno, tudi zato je bil danes ta prvi sestanek podkrepljen s praktično celotno ministrsko ekipo," pa je zatrdil Anže Logar. Prepričan je, da današnje srečanje predstavlja dober temelj za nadaljnje razprave. Zaveda se, da bodo partnerji pogosto na nasprotnih bregovih, hkrati pa verjame, da to ne bo vodilo v uplahnitev medsebojnega spoštovanja ali volje po usklajevanju.

Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po njegovih besedah dokazuje današnji sklep ESS o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu za 14 dni, torej do 4. avgusta. Socialni partnerji so ob tem sprejeli še sklep o ustanovitvi pogajalske skupine za usklajevanje zakonskega besedila, ki naj bi delo začela po 20. avgustu.

Kot je še navedel Logar, je dal ministrskim kolegom "jasno priporočilo", da se ključne reforme in ostale zakone, ki sodijo v domeno ESS, obravnava po rednem postopku, da bo dovolj časa za njihovo uskladitev v socialnem dialogu. Nujni postopki pa bodo letos zagotovo potrebni pri prenosu nekaterih evropskih direktiv, s katerimi Slovenija zamuja, je napovedal.

Prva seja ESS v novem mandatu
Prva seja ESS v novem mandatu
FOTO: Bobo

So pa sindikati od ministra za finance Andreja Širclja ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza danes dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu, je povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj.

Pri tem sindikati računajo ne le, da bodo lahko povedali svoje mnenje, temveč tudi, da bodo slišani, da bo res dosežen "nek konsenz, ki je nujen za to, da lahko naredimo določene premike naprej", je nadaljeval predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Vlada je danes naredila dober vtis, tako glede vsebine kot poznavanja pravil ESS, pa tudi glede svojih zavez v smeri spoštovanja delovanja ESS, je medtem ocenil zdaj že nekdanji predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. "Skratka, ni razloga za dvom in pesimizem," je pristavil.

Prva seja ESS v novem mandatu
Prva seja ESS v novem mandatu
FOTO: Bobo

"Vlada je prevzela veliko odgovornost v zahtevnih gospodarskih časih," pa je opozoril predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš. Med izzivi je izpostavil produktivnost, konkurenčnost, obdavčitev plač, pomanjkanje kadrov, vzdržnost pokojninske in zdravstvene blagajne, migracijsko politiko. "To so teme, ki jih moramo s skupnimi močmi postaviti spet na zemljevid in na koncu potegniti Slovenijo iz kleti konkurenčnosti navzgor," je menil.

Rešitev, nujnih za slovensko gospodarstvo in s tem za slovensko družbo, si želi tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar.

ESS vlada socialni dialog Anže Logar sindikati
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KOMENTARJI16

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rogla
21. 07. 2026 16.25
Logarju se iz dneva v dan povečuje nos. Kaj že to pomeni?
Odgovori
0 0
Jermen
20. 07. 2026 15.42
Razbremenite place. Hocemo vecje place!!
Odgovori
+3
3 0
Hudi časi
18. 07. 2026 15.38
Občutek je, da se koalicija izogiba socialnemu dialogu.
Odgovori
-2
4 6
ROMELS
18. 07. 2026 09.32
potuhnjeni sindikati so se prebudili kot kočevski medvedi. Upam, da jim oblastniki pristrižejo lakomno željo po novcih.
Odgovori
+6
7 1
Hudi časi
18. 07. 2026 15.38
Zakaj potuhnjeni? Ne razumem.
Odgovori
-5
2 7
Vajkim
17. 07. 2026 17.51
Takole delali so primopredaje pa nič ugotovili- primopredaja vsaj finančna se dela z ekipama ki se nato spoznata za vsako ministrstvo in finančno vsak ki bo nekaj prevzel bo imel čiste račune Kako bi pa golob vodil ekipo ki pravi primakljaja ni, nadalje je bila ponujena tehnična vlada da se stvari politično in finančno uredijo zato novi vladi ne verjamem niti trohice o primakljaju- gre za umazane igre
Odgovori
-5
1 6
Vajkim
17. 07. 2026 17.45
0
Odgovori
-1
0 1
Anion6anion
17. 07. 2026 16.26
Je Lažnivi logar kot minister za šport že čestital slovenski sodniški trojki za sojenje finska svetovnega prvenstva?
Odgovori
-1
3 4
jank
17. 07. 2026 15.27
Kako lahko, kako si upa Logar pogledati v oči sindikalistom, ki jih želi uničiti skupaj z desnimi tovariši. Kakšen socialni dialog vlade, gre samo za predstavo za javnost. Ta vlada želi delati vse daleč od javnosti, še posebej pa od sindikatov, ki jih je že razglasila za sovražne.
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+1
8 7
Slavko BabIč
17. 07. 2026 14.44
Do sedaj socialnega dialoga te vlade ni bilo!
Odgovori
+7
11 4
Ali63
17. 07. 2026 15.20
Ne nikoli prej in tudi zdaj bo enako. Samo bla bla, nič drugega.
Odgovori
-5
2 7
Hudi časi
18. 07. 2026 15.39
Prej je bilo drugače. Je bil posluh.
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+1
2 1
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