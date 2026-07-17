Vlada obljublja več socialnega dialoga, sindikati: Želimo biti tudi slišani

Vladni predstavniki so na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predstavnikom sindikatov in delodajalcev predstavili vladne načrte, pri čemer pa ni prišlo do vsebinske razprave o določenih temah, temveč je bilo govora predvsem o spoštovanju pravil ESS. Kot je na novinarski konferenci po seji dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, ki je danes prevzel predsedovanje ESS, si na sindikalni in delodajalski strani želijo pravočasne in aktivne vključenosti v socialni dialog, pričakujejo pa tudi, da bodo obravnavani enakovredno. Časovnica je pri sprejemanju zakonodaje pomembna, a ne sme biti razlog za neizvajanje socialnega dialoga, je pozval. Kadar so zakoni, strategije, politike skupaj oblikovani na ESS, je sprejemanje v DZ lažje, je zagotovil. Prav na ta način je v Sloveniji prišlo do dosežkov, ki so državo peljali naprej tako v gospodarskem kot v socialnem smislu, je podčrtal. Temelj socialnega dialoga pa je zaupanje, ki ga je treba graditi, zato upa, da današnje "lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj politična floskula, temveč resnično mišljene".

Prva seja ESS v novem mandatu FOTO: Bobo

"Vlada socialni dialog jemlje resno, tudi zato je bil danes ta prvi sestanek podkrepljen s praktično celotno ministrsko ekipo," pa je zatrdil Anže Logar. Prepričan je, da današnje srečanje predstavlja dober temelj za nadaljnje razprave. Zaveda se, da bodo partnerji pogosto na nasprotnih bregovih, hkrati pa verjame, da to ne bo vodilo v uplahnitev medsebojnega spoštovanja ali volje po usklajevanju. Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po njegovih besedah dokazuje današnji sklep ESS o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu za 14 dni, torej do 4. avgusta. Socialni partnerji so ob tem sprejeli še sklep o ustanovitvi pogajalske skupine za usklajevanje zakonskega besedila, ki naj bi delo začela po 20. avgustu. Kot je še navedel Logar, je dal ministrskim kolegom "jasno priporočilo", da se ključne reforme in ostale zakone, ki sodijo v domeno ESS, obravnava po rednem postopku, da bo dovolj časa za njihovo uskladitev v socialnem dialogu. Nujni postopki pa bodo letos zagotovo potrebni pri prenosu nekaterih evropskih direktiv, s katerimi Slovenija zamuja, je napovedal.

Prva seja ESS v novem mandatu FOTO: Bobo

So pa sindikati od ministra za finance Andreja Širclja ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza danes dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu, je povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Pri tem sindikati računajo ne le, da bodo lahko povedali svoje mnenje, temveč tudi, da bodo slišani, da bo res dosežen "nek konsenz, ki je nujen za to, da lahko naredimo določene premike naprej", je nadaljeval predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Vlada je danes naredila dober vtis, tako glede vsebine kot poznavanja pravil ESS, pa tudi glede svojih zavez v smeri spoštovanja delovanja ESS, je medtem ocenil zdaj že nekdanji predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. "Skratka, ni razloga za dvom in pesimizem," je pristavil.

Prva seja ESS v novem mandatu FOTO: Bobo