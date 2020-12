Vlada odločila: nov predlog za prepoved frackinga neprimeren za nadaljnjo obravnavo

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo odločila, da nov predlog za prepoved frackinga ni primeren za nadaljnjo obravnavo, češ da ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice. Dodatna utemeljitev pa: edina koncesija poteče leta 2022, pri čemer brez pridobljenega okoljevarstvenega soglasja hidravlično lomljenje (tako ali tako) do takrat ne bo izvedeno.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da ne podpira Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora se - kot izhaja tudi iz gradiva - namreč zavzema za prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo frackinga na način, da se onemogoči pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. S tem se zasleduje tudi cilj zagotavljanja zdravega in čistega življenjskega okolja, ohranjanje narave in cilj uresničevanje Pariškega podnebnega sporazuma o ohranjanju rasti globalnega segrevanja pod 1,5 stopinje Celzija.

Vlada RS pa meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo v DZ. "Besedilo predloga zakona ni primerno formulirano in ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice. Prepoved hidravličnega lomljena bi se morala jasneje določiti. Zato vlada meni, da ni smiselno, da se posega v pridobljene pravice, saj edina koncesija za pridobivanje nafte in zemeljskega plina poteče 28. maja 2022, pri čemer pa brez pridobljenega pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja hidravlično lomljenje do takrat ne bo izvedeno," so po seji zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še dodali, Ministrstvo RS za infrastrukturo že pripravlja novelo Zakona o rudarstvu (ZRud-1), ki bo v kratkem posredovana v javno obravnavo. Razlogi zanjo so - tako vlada - odprava pomanjkljivosti veljavnega zakona glede pravnega položaja imetnikov obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin in izboljšanje sistemske ureditve za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami.