Vlada podaljšuje začasno regulacijo cen kurilnega olja

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je v uredbi predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja, kot je veljal v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja aprila 2016. Cene se tako oblikujejo na podlagi predpisane metodologije, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja. Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev po novi uredbi se upošteva obračunsko obdobje od 17. do 28. januarja.

Marža trgovcev je z uredbo omejena na največ šest centov na liter. Toliko je bila marža tudi aprila 2016, ko je država sprostila nadzor cene kurilnega olja, takrat je liter stal 0,705 evra.

Vlada se je oktobra lani odločila za ponovno začasno regulacijo cen kurilnega olja, in sicer zaradi naraščajočih cen energentov in prihajajoče kurilne sezone. Maloprodajna cena kurilnega olja je v drugi polovici lanskega leta presegla mejo enega evra in je v oktobru znašala že 1,10 evra na liter.

Prvi dan reguliranih cen je bil 9. november, uredba je bila sprejeta za tri mesece. V začetku novembra se je cena za liter kurilnega olja po podatkih, objavljenih na spletni strani gospodarskega ministrstva, oblikovala pri 0,992 evra, nato se je nekoliko spustila in v začetku decembra dosegla 0,938 evra. Po tem se je spet zvišala, zdaj je cena pri 1,015 evra za liter.

Država je liberalizacijo cen pogonskih goriv začela aprila 2016, ko je najprej sprostila marže pri kurilnem olju in 98-oktanskem bencinu, novembra 2016 je sprostila cene goriv na območju avtocestnega križa in hitrih cest, z oktobrom 2020 pa še v preostalem delu Slovenije.