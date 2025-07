Vlada potrdila 25-odstotno obdavčitev dobička od kriptosredstev

"Gre za pomemben korak, s katerim sledimo razmeram na finančnih trgih," je ob vladnem prižigu zelene luči predlogoma zakonov s področja kriptosredstev in izvedenih finančnih instrumentov dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Prvi predvideva 25-odstotno obdavčitev kriptosredstev, ki bi lahko po ocenah ministra letno prinesel do 25 milijonov evrov. Ob tem so na vladi potrdili tudi predlog Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb.

Vlada je potrdila predlog Zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev in predlog novele Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Z njima želijo uskladiti obdavčitev dohodkov iz istovrstnih oziroma podobnih instrumentov ter zagotoviti jasno ureditev z minimalnimi administrativnimi obremenitvami. "Gre za pomemben korak, s katerim sledimo razmeram na finančnih trgih," je dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Z zakonom, ki se nanaša na kriptosredstva, uvajajo obveznost plačevanja davka od dobička fizičnih oseb, ki ga bodo ustvarili pri odsvojitvi kriptosredstev, in sicer po proporcionalni 25-odstotni davčni stopnji. "Pri tem izhajamo iz načela, da naj bodo primerljivi dohodki približno enako obdavčeni," je pojasnil Boštjančič.

Bitcoin FOTO: Shutterstock icon-expand

Zagotovil je, da so pri pripravi zakona posebno pozornost namenili enostavnemu in čim bolj enostavnemu izvajanju zakona tako za davčne zavezance kot za davčne organe, pravni jasnosti in gotovosti pravil ter čim večji tehnološki nevtralnosti. Zakon med kriptosredstvi ne dela razlik, kot odsvojitev kriptovalute pa se šteje menjava kriptosredstva za državno potrjeno valuto ali prenos kriptosredstva v zameno za blago ali storitev oz. vsak drug prenos kriptosredstva na drugo osebo ali subjekt. Se pa kot odsvojitev ne šteje menjava kriptosredstva za druga kriptosredstva, so poudarili na ministrstvu za finance. Zavezanci bodo morali voditi osnovno evidenco pridobitev in odsvojitev kriptosredstev skupno za vsa lastništva kriptosredstev. Na zahtevo bodo morali evidenco tudi predložiti davčnemu organu, bodo pa morali o pridobljenih kriptosredstvih davčnemu organu poročati, če bodo kriptosredstva, ki jih bodo pridobili v zameno za blago oz. storitev, presegla tisoč evrov. Iz obdavčitve bi se sicer izvzela povečanja in zmanjšanja vrednosti kriptosredstev do dne začetka uporabe zakona 1. januarja 2026.

Izplen davka ocenjen na do 25 milijonov evrov letno

Kot je poudaril Boštjančič, so se za podobno pot pri obdavčitvi kriptosredstev odločile tudi "praktično vse ostale države". S predlagano ureditvijo namreč po njegovih besedah Slovenija sledi mednarodnim standardom, zagotavlja pravno varnost in jasnost davčnim zavezancem ter prispeva k urejenemu razvoju trga kriptosredstev ob upoštevanju potreb gospodarstva in javnih financ. In koliko bi takšen zakon prinesel v državno blagajno? Minister poudarja, da je veliko špekulacij, vendar pa da natančnega podatka nimajo. "Izhajamo lahko le iz globalnega trga, za katerega vemo, kakšen je obseg poslovanja. Če to preslikamo na Slovenijo, verjamemo, da bi lahko letni izplen iz tega davka znašal do 25 milijonov evrov. Ne moremo pa oceniti, koliko manj od tega zneska bo," je dejal.

Klemen Boštjančič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zatrdil je tudi, da obdavčitev kriptosredstev pozdravlja praktično celotna finančna industrija: "Neobdavčitev namreč štejejo za nelojalno konkurenco vsem drugim finančnim instrumentom, ki so vsi po vrsti obdavčljivi." Klub slovenskih podjetnikov je sicer včeraj sporočil, da se pridružuje stališču Bitcoin društva Slovenije in Blockchain Alliance Europe, ki ocenjujeta, da trenutni osnutek Zakona o davku na dobiček iz odsvojitve kriptosredstev (ZDDOKS) ne ustreza realnim potrebam podjetniškega in inovacijskega okolja. Ocenjujejo namreč, da ta ne priznava posebnosti digitalnih sredstev, povzroča negotovost v poslovanju, predvsem pri plačilih z bitcoini, in potencialno ovira investicije ter tehnološki razvoj podjetij, ki uporabljajo bitcoin in kripto kot del poslovnega modela.

Zelena luč tudi dvema novelama