Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Vlada potrdila predlog: podjetja bi lahko razdelila večji delež kolača

Ljubljana, 09. 12. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
3

Vlada je na terenski seji v Hrastniku potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki zmanjšuje administrativna bremena in uvaja pravičnejšo obdavčitev. Glavni cilj je s spremenjenimi pogoji omogočiti udeležbo delavcev pri dobičku v večjem obsegu kot doslej in s tem povečati motiviranost in pripadnost delavcev do podjetij.

Predlog zakona na novo ureja udeležbo zaposlenih pri delitvi dobička. Povečuje se delež dobička, ki se ga lahko razdeli med delavce z obstoječih največ 20 odstotkov na 33 odstotkov dobička posameznega poslovnega leta, prav tako tudi povišuje zgornji limit izplačil. Ta bi se z 10 odstotkov zvišal na 20 odstotkov letnega bruto zneska plač, od tega bi bila polovica izplačila, torej 10 odstotkov bruto mase plač, v denarju, so predlog povzeli na ministrstvu za gospodarstvo.

Rast dobička
Rast dobička FOTO: Adobe Stock

Predvidena je tudi odprava obvezne registracije pogodb, ki jih nadomešča obvestilo Finančni upravi RS (Furs).

Predlog zakona prinaša tri sheme delitve dobička: denarno shemo z delitvijo dobička v denarju, družbeniško shemo z delitvijo dobička v deležih in delniško shemo z delitvijo dobička v delnicah.

Nova ureditev delitve dobička med delavce je po navedbah ministrstva privlačna tako za podjetja kot za zaposlene, saj uvaja tudi ugodnejšo davčno olajšavo. Podjetja lahko za dobiček, izplačan zaposlenim, uveljavljajo 100-odstotno davčno olajšavo, ki jo lahko uveljavljajo že v naslednjem letu, ne šele po treh letih, kot to določa dosedanji zakon. Prav tako je ugodnejša davčna obravnava dohodkov zaposlenih: za izplačila v denarju 30 odstotkov, za prejete delnice in deleže za 25 odstotkov.

Udeležba pri dobičku ostaja kot doslej prostovoljna za družbo in delavce. Pri dobičku pa bi morali biti udeleženi vsi delavci pod enakimi pogoji in merili, ki jih družba in delavci dogovorijo z medsebojno pogodbo, če pa pogodbe ni, bi morala družba upoštevati v zakonu določene pogoje in merila.

"Zakon je namenjen dvigu produktivnosti našega gospodarstva z boljšim vključevanjem, motiviranjem in nagrajevanjem delavcev," je poudaril gospodarski minister Matjaž Han. "Vesel sem, da smo po dveh letih in pol, odkar je zakon pripravljen, končno uskladili rešitve in da lahko to pomembno pridobitev za delavce in za gospodarstvo uzakonimo še v tem mandatu," je dodal.

Obstoječa ureditev udeležbe delavcev pri dobičku v praksi ni dobro zaživela, saj je v Sloveniji v tako shemo vključenih le 0,07 odstotka zaposlenih. To je kar 85-krat manj kot v Avstriji. Je pa taka ureditev razširjena v Franciji, kjer je kar 35 odstotkov zaposlenih udeleženih tudi pri dobičku, so še navedli na gospodarskem ministrstvu.

Predlog zakona po informacijah STA danes na dopisni seji obravnavajo tudi socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

dobiček zakon soudeležna
Naslednji članek

Kako bo Slovenija preživela energetski prehod?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
09. 12. 2025 12.15
+1
Očitno tem ljudem v vladi ni jasno, da firma lahko prikaže na koncu leta dobiček, lahko pa ga tud skrije in prikaže pozitivno nulo. Ampak verjetno to naša vlada ne razume, ker njihova bilanca je vsako leto negativna na koncu leta.
ODGOVORI
1 0
bodi
09. 12. 2025 12.30
ker eni to znajo kriv zato pa je častni predstavnik JJ.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
09. 12. 2025 12.15
Vlada bi jemala vsem daje pa samo izbranim. Ce to ni kriminal potem nevem kaj je.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385