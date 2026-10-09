Vlada predlaga 4,15-odstotno uskladitev, sindikati in delodajalci želijo več

Vlada je uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine zapisala v predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2027 in 2028, ki ga je skupaj s preostalimi proračunskimi dokumenti v nedeljo poslala v obravnavo in potrditev v DZ. Uskladitev za 4,15 odstotka je najnižja možna, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50 odstotkov rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni, ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3-odstotna. Po mnenju navzočih na seji ESS bi morala biti uskladitev višja. "Tako delodajalci kot sindikati smo se strinjali, da se ta sprememba ne bi zgodila v minimalnem znesku, kajti vsem so v interesu višje neto plače," je v izjavi po seji povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko, ki predseduje tudi ESS. O možnostih za zvišanje koeficienta za uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za več od zakonskega minimuma se bodo socialni partnerji pogovarjali v sredo na sestanku na finančnem ministrstvu. Zorko je opozoril na vztrajno rast cen osnovnih življenjskih potrebščin in dejal: "Pričakujemo, da se bomo dogovorili o tem, da se bodo neto prejemki delavk in delavcev povečali."

Andrej Zorko FOTO: Bobo

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je spomnil, da so sindikati z namenom zagotovitve višjih prejemkov delavcev pred časom predlagali tudi uskladitev povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, kot sta neobdavčeni znesek prevoza in neobdavčeni znesek povračila prehrane. "Tu na delodajalski strani ni bilo posluha in tudi ministrstvo za finance je zavrnilo to razpravo, čeprav neposredno ta uredba nima nobenih javnofinančnih učinkov," je dejal. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk je opozorila, da je iz proračunskih dokumentov mogoče razbrati zmanjšanje mase plač v javnem sektorju za približno pet odstotkov. A hkrati vemo, da morata biti v skladu z veljavnim plačnim zakonom prihodnje leto izvedeni dve zvišanji plač, torej bi morala vlada načrtovati, da se masa plač poveča. "Želeli smo pojasnilo, ali je v tem znižanju mase skrito odpuščanje, ki izrecno v proračunskih dokumentih ni navedeno," je dejala. Tudi Počivavšek bi si želel bolj natančna pojasnila, kako si vlada predstavlja prestrukturiranje javnega sektorja. "Žal razen nekih pavšalnih izjav o digitalizaciji in kako bi preusmerjali ljudi iz enega dela javnega sektorja v drugega, kar smo lahko slišali tudi v prejšnjih dneh, nismo slišali," je dejal.

Martina Vuk FOTO: Bobo