Vlada predlaga prenos DUTB na SDH

S predlaganimi rešitvami se bo zagotovil nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki je opredelil delovanje DUTB, predvideva, da bo DUTB vsaj konec leta 2022 (vlada lahko ob izpolnjenem pogoju prodaje več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti DUTB državnemu zboru predlaga ukinitev tudi prej) prenehala obstajati, premoženje ter pravice in obveznosti pa se bodo prenesle na SDH. Pravno nasledstvo DUTB mora glede na zakon podrobneje urediti vlada s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju DZ.

Z aktivnostmi za pripojitev so se danes seznanili tudi nadzorniki SDH. Kot so med drugim sporočili iz holdinga, je med družbama tudi usklajena časovnica predvidenih ključnih aktivnosti v postopku pripojitve. Kakšna je, niso navedli.

Predlog novele predvideva tudi, da se bo pod okrilje SDH v neposredno last države prenesel tudi kapitalski delež Elesa v družbi Talum, in sicer "z namenom upravljanja družbe v času energetske krize", je dejal.

Eles, sistemski operater prenosnega električnega omrežja, ima v lasti 86,25-odstotni delež tega proizvajalca aluminija iz Kidričevega, ki je eden največjih porabnikov električne energije v Sloveniji. Med lastniki so še DUTB (5,21 odstotka), družba Talum B (4,56 odstotka) in Kapitalska družba (3,98 odstotka), kaže letno poročilo Taluma za lani.

Z novelo se bo po besedah ministra v sistem korporativnega upravljanja SDH vrnilo upravljanje družb DRI, Slovenski državni gozdovi in Holding Kobilarna Lipica. Boštjančič je zagotovil, da bo s prenosom upravljalskih funkcij na SDH še vedno zagotovljeno zasledovanje vseh strateških, gospodarskih, okoljskih in socialnih ciljev, ki so za te družbe določeni s področno zakonodajo, ter da bo okrepljena neodvisnost in strokovnost korporativnega upravljanja teh družb.

Z novelo naj bi tudi uveljavili bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja, bolj jasno opredelili kadrovanje v organe nadzora družb v upravljanju SDH, s poudarkom na strokovnosti in kompetencah. Dopolnjene bodo tudi določbe o skladnosti poslovanja, integriteti in transparentnosti.