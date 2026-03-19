Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Vlada s petkom sprošča cene goriv na avtocestah

Ljubljana , 19. 03. 2026 16.23 pred 14 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Anja Kralj
Cene pogonskih goriv na avtocesti

Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembe uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi se bo regulacija cen od 20. marca 2026 prenehala uporabljati na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Namen ukrepa je zmanjšati pritisk povečanega tranzitnega povpraševanja na avtocestne servise ter zagotoviti, da bodo logistične kapacitete distributerjev v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi bencinskih servisov zunaj avtocest, tudi v bolj oddaljenih krajih, so sporočili.

Podatki največjih distributerjev kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

"Bistvo ukrepa je preprosto: država želi omejene logistične zmogljivosti usmeriti tja, kjer ljudem najbolj koristijo. To pomeni, da bodo v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi servisov, ki jih prebivalke in prebivalci uporabljajo vsak dan, ne pa dodatnemu zadovoljevanju tranzitnega povpraševanja, ki ga ustvarjajo cenovne razlike med državami," so sporočili po dopisni seji. 

Kot pravijo, predlog zato sledi jasnemu javnemu interesu: "Regulacija cen mora najprej služiti ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo in so od goriva odvisni pri vsakodnevni mobilnosti. Naloga vlade je, da v razmerah povečanih pritiskov zaščiti stabilnost oskrbe in poskrbi, da ukrepi države največ koristijo gospodinjstvom, delavcem, družinam in lokalnim skupnostim."

Predlagana sprememba bo obenem bolj jasno pokazala tudi dejanski učinek regulacije, menijo: "Medtem ko se bodo cene goriv na avtocestah oblikovale prosto, bo zunaj avtocestnega omrežja ostal v veljavi mehanizem, s katerim država blaži vpliv visokih cen na življenjske stroške ljudi. Razlika v cenah bo tako bolj pregledno pokazala, kje in kako državni ukrepi prispevajo k dostopnejšim cenam za prebivalstvo."

Uredba določa, da se mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov ne uporablja za goriva, prodana na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za ostale bencinske servise ureditev ostaja nespremenjena. Uredba bo začela veljati 20. marca 2026.

gorivo bencin cena uredba

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
samodavki
19. 03. 2026 16.41
cajta so jim pa dali do polnoči, necem kako se odločitve tako hitro lahko sprejemajo brez vprašanja podjetij
Odgovori
0 0
2mt8
19. 03. 2026 16.40
Še bone za gorivo in par-nepar manjka pri tej socialistični vladi ki jemlje navdih pri Milki Planinc in Branku Mikuliću.
Odgovori
0 0
gregaana
19. 03. 2026 16.40
Sedaj bo pa.petrol na avtocestah imel vse cisterne polne za tankat in bos prisiljen iti na avtocesto tankat🙂temu se reče vojni dobickarji
Odgovori
+2
2 0
SuperFino
19. 03. 2026 16.39
Kaksno zmedo delajo te EJ MODELI
Odgovori
+1
1 0
Vodnar.si
19. 03. 2026 16.38
V notranjosti bo naval,AC prazne,vse kontra
Odgovori
+1
1 0
mojcd
19. 03. 2026 16.38
Zdaj vemo kje bo bencin na voljo vedno
Odgovori
0 0
gregaana
19. 03. 2026 16.37
Zakaj na Petrolovih črpalkah ni dizla
Odgovori
0 0
samodavki
19. 03. 2026 16.36
Haha kmalu bo vse tako lepo kot je bilo pod jj vlado, še tisto kar so spremenili golobčki sedaj vidijo da so malo zafrknili. Kar janez naredi naredi dobro.
Odgovori
-2
1 3
Greznica
19. 03. 2026 16.39
tvoj komentar je pa vreden visokega IQ ... čestitke!
Odgovori
+1
1 0
Jajajaj
19. 03. 2026 16.36
ne zastopim, to pomeni da bodo lahko trgovci po svoje nastavljali cene na AC?
Odgovori
0 0
mojcd
19. 03. 2026 16.38
Kje si zivel do sedaj? To je dolgo obstajalo
Odgovori
0 0
gorican21
19. 03. 2026 16.33
Če bi tistih 10% od Zokija, Golobčka itd. pretvorili na cene goriv… bi lepše živeli
Odgovori
+3
4 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573