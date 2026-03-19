Vlada s petkom sprošča cene goriv na avtocestah

Podatki največjih distributerjev kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

"Bistvo ukrepa je preprosto: država želi omejene logistične zmogljivosti usmeriti tja, kjer ljudem najbolj koristijo. To pomeni, da bodo v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi servisov, ki jih prebivalke in prebivalci uporabljajo vsak dan, ne pa dodatnemu zadovoljevanju tranzitnega povpraševanja, ki ga ustvarjajo cenovne razlike med državami," so sporočili po dopisni seji.

Kot pravijo, predlog zato sledi jasnemu javnemu interesu: "Regulacija cen mora najprej služiti ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo in so od goriva odvisni pri vsakodnevni mobilnosti. Naloga vlade je, da v razmerah povečanih pritiskov zaščiti stabilnost oskrbe in poskrbi, da ukrepi države največ koristijo gospodinjstvom, delavcem, družinam in lokalnim skupnostim."