Vlada s petkom sprošča cene goriv na avtocestah

Podatki največjih distributerjev kažejo, da se je prodaja goriv na avtocestnih servisih občutno povečala, predvsem zaradi tranzitnega prometa in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Vlada zato ocenjuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del tega povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.
"Bistvo ukrepa je preprosto: država želi omejene logistične zmogljivosti usmeriti tja, kjer ljudem najbolj koristijo. To pomeni, da bodo v večji meri namenjene zanesljivi oskrbi servisov, ki jih prebivalke in prebivalci uporabljajo vsak dan, ne pa dodatnemu zadovoljevanju tranzitnega povpraševanja, ki ga ustvarjajo cenovne razlike med državami," so sporočili po dopisni seji.
Kot pravijo, predlog zato sledi jasnemu javnemu interesu: "Regulacija cen mora najprej služiti ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo in so od goriva odvisni pri vsakodnevni mobilnosti. Naloga vlade je, da v razmerah povečanih pritiskov zaščiti stabilnost oskrbe in poskrbi, da ukrepi države največ koristijo gospodinjstvom, delavcem, družinam in lokalnim skupnostim."
Predlagana sprememba bo obenem bolj jasno pokazala tudi dejanski učinek regulacije, menijo: "Medtem ko se bodo cene goriv na avtocestah oblikovale prosto, bo zunaj avtocestnega omrežja ostal v veljavi mehanizem, s katerim država blaži vpliv visokih cen na življenjske stroške ljudi. Razlika v cenah bo tako bolj pregledno pokazala, kje in kako državni ukrepi prispevajo k dostopnejšim cenam za prebivalstvo."
Uredba določa, da se mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov ne uporablja za goriva, prodana na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za ostale bencinske servise ureditev ostaja nespremenjena. Uredba bo začela veljati 20. marca 2026.
