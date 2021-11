Vlada s prerazporeditvami v letošnjem proračunu

Dobrih 36 milijonov evrov je namenila iz splošne proračunske rezervacije za pokritje obveznosti do proračuna EU. Okoli 26 milijonov evrov je šlo za pokritje plačil z naslova bruto znižanja letnega prispevka z naslova bruto nacionalnega dohodka za Avstrijo, Dansko, Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko ter dobrih 10 milijonov evrov za pokritje plačil iz naslova nereciklirane plastične embalaže.

Ministrstvu za delo je vrnila še 92,6 milijona evrov, in sicer 33,6 milijona evrov za starševska nadomestila, 19,8 milijona evrov za transfere za socialno ogrožene, 18,5 milijona evrov za otroške dodatke, 12 milijonov evrov za izvajanje zakona o osebni asistenci, 8,5 milijona evrov za transfere brezposelnim in del sredstev tudi za zaposlitveno rehabilitacijo invalidov.

20 milijonov evrov vlada prerazporedila Fursu za pokritje covidnih obveznosti

Finančni upravi RS (Furs) je vlada prerazporedila 20 milijonov evrov za pokritje covidnih obveznosti. Od tega devet milijonov evrov za pokritje obveznosti ponudnikom na področju turizma v višini unovčenih bonov ter 11 milijonov evrov izplačilo sredstev v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Furs bo 30. novembra izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje med 1. in 15. novembrom.

Fursu je za pokritje covidnih obveznosti razporedila še 17 milijonov evrov. Gre za pokritje devetih milijonov evrov obveznosti do ponudnikov na področju turizma, in sicer v višini unovčenih bonov. Furs bo namreč 15. decembra izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje med 16. in 30. novembrom, so navedli. Dodatnih osem milijonov evrov gre za obveznosti iz naslova unovčenih bonov s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. FURS bo 15. decembra 2021 izplačal sredstva unovčenih bonov za obdobje med 16. in 30. novembrom.

Ministrstvu za zdravje 36,5 milijona, ministrstvu za izobraževanje pa 57 milijonov evrov

Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila dobrih 28 milijonov evrov za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo. Prerazporedila je še skoraj 4,9 milijona evrov za plačilo specializacij. Temu ministrstvu je razporedila tudi približno 3,6 milijona evrov za tekoče obveznosti.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je razporedila 28,5 milijona evrov, s katerimi vrača sredstva, ki jih je ministrstvo začasno prerazporedilo znotraj svojega finančnega načrta za pokritje obveznosti za financiranje protikoronskih ukrepov. Ministrstvu je prerazporedila še 28,5 milijona evrov na postavko dejavnost osnovnega šolstva. S tem se bodo zagotovila manjkajoča sredstva za izplačilo novembrskih plač zaposlenim na področju dejavnosti osnovnega šolstva.