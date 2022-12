Vlada se je držala pravil EU, a nekatere druge države ukrepajo po svoje

Ker pa predvsem iz vrst gospodarstva prihajajo opozorila, da nekatere članice – omenjalo se je Nemčijo in Nizozemsko – ukrepajo po svoje in posegajo po neki obliki cenovnih kapic za velike poslovne odjemalce, je Golob danes napovedal, da bo Slovenija svoj zakonodajni okvir prilagodila morebitnim ugodnejšim rešitvam drugih članic, če bodo te dobile zeleno luč Bruslja.

Premier je po srečanju s predstavniki delodajalcev na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) izrazil prepričanje, da prinaša okvir za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike, plina in pare, ki sta ga v minulih dneh potrdila vlada in DZ, največ, kar dovoljuje evropska zakonodaja oziroma trenutni krizno prilagojeni okvir za državne pomoči v EU.

Na ta način naj bi zagotovili, da slovensko gospodarstvo ne bo imelo slabših pogojev poslovanja glede na konkurenco. Ob tem je premier ocenil, da za zdaj takšnega sprožilca ni. Dejal je, da se je Slovenija pri pripravi zakonodajnih rešitev držala evropskega okvirja, ker ni želela s svojim ravnanjem prejudicirati ugodnejših nacionalnih rešitev drugod po EU.

Tudi danes zato vladni predstavniki po njegovih besedah niso želeli obljubljati konkretnih rešitev, ki jih pozneje ne bi mogli izpolniti. Če pa bi se izkazalo, da evropski okvir ne velja za vse enako, pa se bo, kot rečeno, temu prilagodila tudi Slovenija.

Golob je sicer izrazil zadovoljstvo, da so v zadnjih dneh – tudi zaradi dogovora članic EU o mehanizmu za omejitev borznih cen plina – borzne cene plina in tudi elektrike precej padle, s tem pa so se znižale ponudbe dobaviteljev za oskrbo slovenskih podjetij z električno energijo v letu 2023.

Če je gospodarstvo še prejšnji teden opozarjalo, da nekatere ponudbe presegajo raven 500 evrov za megavatno uro, so zdaj po besedah predsednika vlade nekoliko pod 350 evri. "To ne pomeni, da so nizke, saj razmere tega ne dovoljujejo, so pa v okvirjih pričakovanj in glede na pogoje vladne uredbe predvidljive za naslednje obdobje," je dejal premier.