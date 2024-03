'Danes je pomemben dan za slovenski jedrski sektor'

Drugi blok krške nuklearke (Jek 2) bo v prihodnosti strateškega pomena za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo, je navedeno v predlogu. Ta določa tudi, da je nosilka načrtovane investicije v Jek 2 družba Gen energija.

Dolgoročna miroljubna raba jedrske energije naj bo del energetske politike in oblikovanja smernic za izrabo energetske mešanice jedrske energije in obnovljivih virov, predvideva predlog.

Ugotavlja tudi, da obratujoča Nuklearna elektrarna Krško (Nek) dokazuje, da jedrska energija pomembno blaži podnebne spremembe in povečuje stabilnost oskrbe ter znatno pripomore k zmanjševanju energetske uvozne odvisnosti države. Z ozirom na nedavne geopolitične dogodke in energetsko krizo določa, da ima zanesljivost oskrbe odjemalcev z električno energijo visoko prioriteto pri snovanju nacionalnih energetskih politik.

Resolucija bo po predlogu, kot so ga posredovali iz urada vlade za komuniciranje, nosila naslov Jedrska energija za prihodnost Slovenije, med drugim pa bo ugotavljala, da so zanesljiva energetska oskrba, energetska neodvisnost in trajnostni razvoj ključne prioritete pri prehodu v nizkoogljično družbo.

Med predvidenimi smernicami je, naj se rabo jedrske energije vključi v ostale nacionalne strategije, naj se pripravi ustrezne programe izobraževanj in usposabljanj za zagotovitev ustreznega kadra za potrebe jedrske industrije ter naj se poudari pomen raziskav in razvoja na področju jedrske energije, vključno z možnostjo uporabe naprednih, malih modularnih in raziskovalnih reaktorjev.

Predvidena je podpora širitvi uporabe jedrske energije z izgradnjo novih jedrskih elektrarn, vključno z malimi modularnimi reaktorji, kot projektov državnega pomena, če bo to ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje okolja, in sicer ob zagotavljanju neodvisnega in civilnega nadzora investicij.

Resolucija bo po predlogu tudi pozvala z vzpostavitvi demokratičnega, uravnoteženega, vključujočega, odprtega in transparentnega dialoga z vsemi deležniki glede rabe jedrske energije, vključno s posvetovanji in javnimi razpravami.

Prav tako bo predvidoma pozvala, naj ekonomika projekta Jek 2 "dolgoročno zadovolji kriterije dostopnosti in konkurenčnosti cene električne energije za domače odjemalce", postopki pripravljalnih aktivnosti za jedrske novogradnje pa naj se obravnavajo prednostno.

Pri jedrskih novogradnjah imata zanesljivost in verodostojnost dobavitelja v smislu jedrske varnosti, geopolitičnih interesov in tveganj ključno vlogo, pravi besedilo in dodaja, da mora biti na tej osnovi postopek izbora dobavitelja skladen z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Slovenije.

Predvideno je, da bo DZ izpostavljal pomen razvoja in vključevanja domačih podjetij v jedrske dobavne verige.

Levičar je povedal, da bo resolucija skladno z zaključki političnega vrha 30. januarja podlaga za vprašanje na posvetovalnem referendumu. Predlog za njegovo izvedbo so sredi meseca vložile vse poslanske skupine z izjemo Levice, po napovedih pa naj bi bil v drugi polovici novembra.