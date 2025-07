Vlada sprejela predlog zakona o lastniški zadrugi delavcev

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je na novinarski konferenci po seji vlade poudaril, da predlog v Slovenijo prenaša najboljši sistem dobre prakse v svetu glede vključevanja zaposlenih v lastništvo. Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner je dodal, da je "osnovni cilj tega modela, da uvedemo nek nov lastniški model in mu damo regulatorni okvir, da ima pravno varnost" .

Zakon določa pravila delovanja zadruge, notranje ureditve med člani zadruge, udeležbe pri dobičku in pravila prenosa. Ima varovalke, da ta prenos ne bi pomenil ali izčrpavanja podjetja ali ogoljufanja lastnika ali zaposlenih. Med davčnimi ugodnostmi je Ploštajner omenil to, da je lastnik, ki bi prodal podjetje zaposlenim, deležen 20 odstotkov nižje davčne obravnave.

V Sloveniji je že nekaj primerov podjetij v lasti zaposlenih. Pri tem je Mesec opisal primer podjetja Domel, ki so ga leta 1996 zaradi poskusa sovražnega prevzema ameriške multinacionalke odkupili tedanji zaposleni. "To podjetje ima na kraj izjemno pozitivne učinke," je poudaril. Omenil je še podjetje Dewesoft, ki podoben model uporablja 10 let. A to lastništvo do zdaj ni imelo ustrezne pravne podlage, predvsem pa ni bilo ustreznih spodbud, je dodal.