Vlada trgovcem znižala zahteve glede biogoriv

Pri tem delež v skladu z zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije tudi letos ne sme biti nižji od 10 odstotkov. Uredba hkrati po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo in energetiko omogoča večjo prožnost pri izpolnjevanju obveznosti.

Dobavitelji, ki letos ne bodo dosegli predpisanega deleža obnovljivih virov energije, bodo namreč lahko manjkajoči delež poleg presežkov iz let 2023, 2024 in 2025 nadomestili tudi v letih 2027 in 2028. Takšna ureditev bo dobaviteljem omogočala učinkovitejše obvladovanje stroškov in prilagajanje razmeram na trgu, so prepričani na ministrstvu.

Član uprave Petrola Marko Ninčević je vladni ukrep ob robu današnje konference Petrol Future Energy Summit v organizaciji največjega energetskega podjetja v državi komentiral z besedami, da je bila Slovenija z do zdaj zahtevanim deležem dejansko "bolj papeška od papeža", saj da je bil delež višji od tistih, ki jih določajo primerljive države, to pa je v preteklosti tudi dvigovalo maloprodajno ceno goriv.