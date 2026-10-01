Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Vlada trgovcem znižala zahteve glede biogoriv

Ljubljana, 01. 10. 2026 17.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Biogorivo

Vlada je spremenila uredbo o obnovljivih virih energije v prometu in trgovcem oz. dobaviteljem goriv obvezni delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2026 znižala s 13,8 odstotka na 10 odstotkov. Sprememba je po navedbah pristojnega ministrstva namenjena blažitvi pritiska na cene goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih.

Pri tem delež v skladu z zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije tudi letos ne sme biti nižji od 10 odstotkov. Uredba hkrati po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo in energetiko omogoča večjo prožnost pri izpolnjevanju obveznosti.

Dobavitelji, ki letos ne bodo dosegli predpisanega deleža obnovljivih virov energije, bodo namreč lahko manjkajoči delež poleg presežkov iz let 2023, 2024 in 2025 nadomestili tudi v letih 2027 in 2028. Takšna ureditev bo dobaviteljem omogočala učinkovitejše obvladovanje stroškov in prilagajanje razmeram na trgu, so prepričani na ministrstvu.

Član uprave Petrola Marko Ninčević je vladni ukrep ob robu današnje konference Petrol Future Energy Summit v organizaciji največjega energetskega podjetja v državi komentiral z besedami, da je bila Slovenija z do zdaj zahtevanim deležem dejansko "bolj papeška od papeža", saj da je bil delež višji od tistih, ki jih določajo primerljive države, to pa je v preteklosti tudi dvigovalo maloprodajno ceno goriv.

Preberi še Vrtovec: Skrb glede oskrbe s plinom in njegovih cen odveč

Danes potrjena sprememba uredbe je po navedbah pristojnega ministrstva namenjena prav blažitvi pritiska na maloprodajne cene goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Upošteva pa tudi že sprejete spremembe modela oblikovanja cen naftnih derivatov, saj je vlada sredi septembra iz izračuna modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent.

Do vladnega ukrepa sicer prihaja v času pred revizijo evropske zakonodaje, v okviru katere se s ciljem znižanja emisij omenja tudi možnost povečanja minimalnega deleža bioetanola v bencinu z današnjih 10 na 20 odstotkov, torej s standarda E10 na E20.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
gorivo biogoriva vlada

Komisar Sejourne v Revozu: Tovarna je dokaz konkurenčnosti

Cekin.si Petrol znižuje cene električne energije in zemeljskega plina
24ur.com Vlada začasno ukinja okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje
Cekin.si GEN-I znižuje cene električne energije in zemeljskega plina
24ur.com GEN-I znižuje cene električne energije in zemeljskega plina
24ur.com Pogonska goriva: vrača se prispevek za energetsko učinkovitost
24ur.com Vlada dvignila trošarine, ceni dizla in bencina ostajata nespremenjeni
24ur.com Vlada naproti trgovcem z gorivi pri obveznosti dodajanju biogoriv
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
Hčerka je prava kopija slavne mame
Hčerka je prava kopija slavne mame
zadovoljna
Portal
Pri 54 letih pokazala postavo, ki ji jo številni zavidajo
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
vizita
Portal
3 vrste jesenskega sadja, ki lahko izboljšajo vašo prebavo
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
cekin
Portal
Ko je slišala ponudbo za povišico, je takoj dala odpoved
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
moskisvet
Portal
Barron Trump že več kot leto dni skriva dekle?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Po 34 letih konec: zapušča moža, v ozadju njegovo skrivno spletno življenje
Po 34 letih konec: zapušča moža, v ozadju njegovo skrivno spletno življenje
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
dominvrt
Portal
Po sončnem in toplem začetku oktobra prihaja preobrat: v gorah bi lahko zapadel prvi sneg
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
okusno
Portal
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Marmorni kolač, ki bi ga Luka postregel v hotelu s petimi zvezdicami
Marmorni kolač, ki bi ga Luka postregel v hotelu s petimi zvezdicami
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984