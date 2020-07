Vlada za nadzornika SDH predlaga Simiča in Emeršiča

Vlada je sklep sprejela na podlagi predloga finančnega ministra Andreja Širclja . Na ministrstvu so za izbor imen izvedli javni poziv. Čeprav je že na prvotnega, objavljenega sredi aprila, prispelo 22 prijav, strokovna komisija ministru ni mogla predložiti zadostnega števila ustreznih kandidatov. Zato so izvedli dodaten poziv, na katerega je prispelo še 17 prijav.

Ministrstvo za finance je predlog strokovne komisije proučilo in odločilo, da vladi predlaga dva kandidata iz predloga strokovne komisije, in sicer Emeršiča in Simiča. Vlada je predlog ministrstva potrdila in ju predlagala za imenovanje v nadzorni svet SDH za mandatno obdobje petih let.

Strokovna komisija je po navedbah iz vladnega urada za komuniciranje združila ocene kandidatov iz prvega predloga ministru s kandidati, ki jih je pridobila in ocenila na podlagi dodatnega poziva. Soglasno je oblikovala predlog šestih kandidatov in ga po pridobitvi vseh potrebnih potrdil izročila ministru.

V preteklih dneh se je sicer v medijih omenjalo, da bi lahko vlada poleg Simiča, ki naj bi sodil v kvoto največje koalicijske stranke SDS, za nadzornika SDH predlagala tudi nekdanjega izvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank Andreja Prebila, ki je pred tem deloval tudi v družbah Hoteli Bernardin in Sava Turizem ter v turističnih podjetjih znotraj sistema ACH. Prebil naj bi bil blizu predsednice DeSUS Aleksandre Pivec.

Imenovanje dveh novih nadzornikov je potrebno, ker se bo sredi julija iztekel mandat nadzornikoma Dušku Kosu in Damjanu Beliču. V nadzornem svetu SDH so poleg Kosa in Beliča predsednica Karmen Dietner z mandatom do konca leta 2023 ter Igor Kržan in Janez Vipotnik z mandatom do sredine oz. konca leta 2022.

O vladnem predlogu bo zdaj odločal DZ, za imenovanje pa kandidata potrebujeta 46 glasov.

Ena prvih pomembnih nalog Simiča, Emeršiča in ostalih nadzornikov bo imenovanje novega predsednika uprave SDH s polnim mandatom. Gabrijel Škof je namreč minuli teden odstopil s položaja, vodenje holdinga pa je začasno prevzel Kržan.