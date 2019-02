Vlada zavrnila predlog dopolnitve lex Magna

Vlada je na današnji seji zavrnila predlog dopolnitve posebnega zakona o Magni, s katerim za lakirnico v Hočah ne bi veljala določila zakona o vodah, ki govori o prepovedi dejavnosti na vodovarstvenem območju. Dopolnitev je zahtevala okoljska organizacija Rovo, ki pa po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška kljub temu ne bo sprožila upravnega spora glede okoljevarstvenega dovoljenja.

Vlada je ugotovila, da so okoljevarstvena soglasja v enakem postopku kot Magna doslej pridobile tudi druge družbe, zato se ji "delanje izjeme za enega investitorja" ne zdi upravičena, ampak bodo odprta okoljska vprašanja reševali sistematsko. Počivalšek je med podobnimi družbami omenil Talum in Pivovarno Union. Dodal je, da želijo odprte okoljske tematike reševati sistematsko

Rovo naj ne bi sprožil upravnega spora

Da tega ne bodo storili, ne glede na to, kako se vlada odloči, so sicer v omenjeni organizaciji sporočili že pretekli teden. Njen predstavnik Gorazd Marinčekje takrat dejal, da je obljuba ministra za okoljeJureta Lebna, da bo prenovil zakon o vodah in s tem sistemsko uredil vprašanje neonesnaževanja pitne vode, zaenkrat dovolj.

V primeru, da upravnega spora res ne bo, bo okoljevarstveno dovoljenje postalo pravnomočno 11. marca in takrat bo Magna lahko zagnala proizvodnjo v Sloveniji. Družba je že zaposlila 200 ljudi, v prvi fazi jih sicer namerava 404 ljudi, v drugi in tretji, za kateri je že sprožila postopke, pa dodatnih 3000.