Vlada znižala trošarine, cene goriva ostajajo nespremenjene

Kot so pojasnili na vladi, se z znižanjem zneskov trošarin cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale en evro na liter.

"V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije," so pojasnili na vladi.

Cene nafte rahlo navzdol

Sicer pa so se cene nafte v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Trgovci z nafto so namreč unovčevali dobičke. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v juliju je bilo treba v azijskem trgovanju odšteti 35,36 dolarja, kar je 13 dolarskih centov manj kot ob koncu petkovega trgovanja. Za 15 dolarskih centov so se pocenile tudi avgustovske terminske pogodbe za nafto vrste brent, tako da so bile pri 37,69 dolarja.

Cene obeh vrst črnega zlata so sicer maja zabeležile največjo rast, ko gre za ta mesec, v več letih. Navzgor jih je pognala aprilska odločitev Opeca, da proizvodnjo oklesti na najnižjo raven v dveh desetletjih. Hkrati se pričakuje, da bo povpraševanje po nafti v prihodnje poraslo, saj se ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa po svetu že nekaj časa sproščajo.