Vlada znova aktivirala shemo subvencioniranega skrajšanega delovnika

Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki jih je prizadelo začasno poslabšanje gospodarskih razmer, ter prispevati k ohranjanju socialne varnosti zaposlenih v obdobju zmanjšanega obsega dela, so reaktivacijo sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa utemeljili na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Cilj ukrepa je tako po navedbah ministrstva ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega upada obsega dela lahko odpuščeni. Zaposleni tako ohranijo dohodek in socialno varnost, delodajalci pa usposobljene kadre.

Sklep zajema deset predelovalnih dejavnosti - proizvodnjo tekstilij, proizvodnjo usnja, obdelavo in predelavo lesa, proizvodnjo papirja in izdelkov iz papirja, tiskarstvo, proizvodnjo kemikalij, proizvodnjo kovin, proizvodnjo kovinskih izdelkov, proizvodnjo električnih naprav ter proizvodnjo pohištva. Po ocenah pristojnega ministrstva bo ukrep prispeval k ohranitvi zaposlitve približno 1900 zaposlenih v teh dejavnostih. Poslabšanje razmer v njih namreč ni posledica trajnih strukturnih slabosti, temveč začasnega upada naročil in razpoložljivega dela zaradi zunanjih okoliščin. Ukrep bo veljal od 20. julija do 20. januarja prihodnje leto.

Za določene panoge