Vladni obisk Zasavja: Premierja in ministre v Trbovljah pričakali protestniki

Vladni obisk Zasavja, po površini najmanjše statistične regije, a največje glede vlaganj v obnovljive vire energije, se je zaključil v Trbovljah. Tam pa je premierja Janeza Janšo in ministre pričakala tudi skupina protestnikov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je medtem kot največji izziv Zasavja izpostavil prestrukturiranje regije. Ta se namreč še vedno sooča s težavnimi razmerami, ki sta jih za seboj pustila težka industrija in premogovništvo.

Vlada je danes obiskala zasavsko regijo. V Trbovljah pa jih je pred začetkom nocojšnje javne tribune pričakala skupina protestnikov. Več sto se jih je zbralo pred pred Delavskim domom v Trbovljah, predsedniku vlade Janezu Janši in navzočim ministrom pa so sporočali, da tam niso dobrodošli. Vlado in premierja so pozvali tudi k odstopu, skušali pa so priti tudi v dvorano, v kateri so se zbrali ministri, a jim je policija to preprečila. Protestniki so se s transparenti izrekli tudi proti privatizaciji, z vzkliki pa oblast naslovili z lopovi in mafijo. Shod medtem varuje večje število policistov.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Na protestu pa je tudi poslanec Levice Primož Siter, ki je bil izvoljen v volilnem okraju Trbovlje. Že pred protestom je zapisal, da Zasavje ni bilo nikoli dobrodošlo na urniku premierja Janše, zato tudi Janša ni dobrodošel v Zasavju. Opozoril je, da v Zasavju še vedno prednjačijo pri brezposelnosti in kroničnih obolenjih, beg možganov je pri njih najhitrejši, okoljska vprašanja ostajajo odprta. Vprašanje sanacije in monitoringa degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik prav tako. Epidemija je stiske ljudi v Zasavju le poglobila, a vlada ostaja tiho, je zapisal. Miren protest proti vladi pred Delavskim domom je bil sicer napovedan. Za Počivalška največji izziv Zasavja prestrukturiranje regije Člani in članice vlade so sicer današnji obisk pričeli z delovnim posvetom v Litiji v Medgeneracijskem centru Šmelc, ki ga je samostojno financirala občina Litija. Zasavskim gospodarstvenikom je gospodarski minister Zdravko Počivalšek predstavil načrt za okrevanje in odpornost, v okviru katerega ima Slovenija na voljo 2,5 milijarde evrov. Od tega bo za gospodarstvo šlo 427 milijonov evrov. Danes si je želel slišati pripombe gospodarstvenikov na načrt, saj si želijo pripraviti ustrezne razpise za porabo teh sredstev. Načrt je po njegovih besedah namenjen predvsem mikro, malim in srednjim podjetjem, kot tudi velikim družbam, ki si želijo širiti svojo proizvodnjo. Napovedal je, da bo prvi razpis objavljen do konca leta, večina razpisov pa bo objavljena v prvem četrtletju leta 2022. Preko načrta za okrevanje in odpornost bodo namenili 18 milijonov evrov za izgradnjo oz. širitev poslovnih con mednarodnega, nacionalnega ali regionalnega pomena. V okviru tega lahko svoj prostor najde tudi gospodarska cona Zagorica v Litiji, je dejal Počivalšek, ki si je to cono ogledal dopoldne. Počivalšek se je z litijskim županom Francijem Rokavcem pogovarjal o nadaljnjem razvoju omenjene cone. Prav tako pa si je tam ogledal tudi rudnik Sitarjevec, ki so ga zaprli leta 1965, v turistične namene pa so ga nato odprli decembra 2017. Gre za sodoben podzemni muzej, ki si ga je v tem času ogledalo okoli 12 tisoč obiskovalcev. Po besedah ministra je treba to podpirati in razvijati tudi v prihodnje.

Zasavska regija je največja glede vlaganj v obnovljive vire energije. V letu 2019 so v tej regiji živeli tri odstotke prebivalcev Slovenije. Bila je tretja najgosteje naseljena regija (na kvadratnem kilometru je živelo povprečno 118 prebivalcev). V juniju 2021 je bilo v Zasavski regiji 14.617 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 193 oseb oz. 1,3 odstotka več kot junija 2020. Konec avgusta 2021 je bilo registriranih 2.156 brezposelnih oseb, kar je za 570 oseb oz. 20,9 odstotka manj kot avgusta 2020. V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 53 oseb oz. 2,4 odstotka.