Vloge za skrajšan delovnik predvidoma dostopne čez teden dni

Kot so danes pojasnili na Zavodu RS za zaposlovanje, bodo vloge za shemo skrajšanega delovnika na njihovem Portalu za delodajalce na voljo predvidoma prihodnji petek, vložiti pa jih bo mogoče le v elektronski obliki.

Delodajalci, ki bodo zaposlenim odredili skrajšan delovnik, morajo zavod o tem obvestiti v treh delovnih dneh, in sicer po elektronski pošti na naslov obvestilacas@ess.gov.si. Pri tem morajo navesti svoj naziv in matično številko, število zaposlenih z odrejenim skrajšanim delovnikom ter datum odreditve takega dela.Delodajalci lahko sicer skrajšan delovnik odredijo zaposlenim za poln delovni čas, in sicer od 1. junija do 31. decembra. Vloge morajo predložiti v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnika, najpozneje do 31. decembra.

Skrajšan delovni čas sicer pomeni delo vsaj za polovičen delovni čas (20 ur na teden), zaposleni, ki bodo na skrajšanem delovniku, pa bodo ohranili zaposlitev za poln delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa lahko uveljavljajo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in so bili vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. marcem ter po svoji oceni najmanj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela. Subvencije pa ne pripadajo delodajalcem, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil lani višji od 50 odstotkov.

Subvencije za zaposlene bodo fiksne in bodo mesečno znašale 112, 224, 336 oziroma 448 evrov - odvisno od tega, za koliko bo skrajšan delovnik. Vloga za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo je medtem na Portalu za delodajalce na voljo od 3. junija. Tudi to je mogoče vložiti le v elektronski obliki.