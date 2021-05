Vložena zahteva za sodno preiskavo proti nekdanjim lastnikom Adrie Airways

Leto dni in pol po propadu družbe Adria Airways je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti nemškim lastnikom, ki so letalsko družbo finančno izčrpali in poslali v stečaj. Zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju so osumljeni štirje tuji državljani.

Po poročanju portala Necenzurirano so osumljeni nekdanji glavni direktor Adrie AirwaysArno Schuster, zadnji prvi mož Adrie Airways Holger Kowarsch, od marca 2016 do decembra 2017 finančni svetovalec Adrie Airways Klaus PlatzerinEggo Laukamp, ki je bil v letih od 2014 do 2018 vodja nabave na skladu 4K Invest. Tožilstvo je v dosedanji preiskavi po informacijah portala našlo dokaze, da je omenjena četverica s finančnim izčrpavanjem Adrie nezakonito pridobila za 3,5 milijona evrov premoženjske koristi. Do oškodovanja naj bi prišlo pri svetovalnih poslih. Po končani sodni preiskavi se bo tožilstvo odločilo, ali bo proti osumljenim vložilo obtožnico. Adria Airways FOTO: Miro Majcen Po navedbah portala imajo organi pregona velike težave pri iskanju izginulih milijonov iz Adrie. Že v času, ko je bilo jasno, da je stečaj Adrie neizbežen, so Nemci začeli brisati sledove za seboj. Tako so drugega za drugim ugašali podjetja iz verige, ki je segala od Velike Britanije do Nemčije in Luksemburga ter se končala na Malti. Že takrat je bilo jasno, da nepregledna mreža podjetij ni bila namenjena le davčni optimizaciji in prikrivanju dejanskega lastništva, ampak tudi oteževanju sledenja denarnim tokovom, piše portal. Oškodovanih okoli 2900 upnikov Zaradi domnevno spornih dejanj nekdanjega vodstva in nemških lastnikov Adrie bo oškodovanih okoli 2900 upnikov, ki so v stečaju Adrie prijavili za več kot 150 milijonov evrov terjatev. Stečajni upravitelj jih je priznal za okoli 88 milijonov evrov. Poplačilo upnikov bo pičlo, Adria ima namreč na računu 2,6 milijona evrov denarnih sredstev, neunovčena stečajna masa pa po ocenah znaša 4,3 milijona evrov, še navaja portal. Adria Airways, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, je v stečaju pristala 2. oktobra 2019. Do zdaj je stečajni upravitelj od pomembnejšega premoženja poleg blagovne znamke, ki jo je nedavno za 33.400 evrov kupil državljan Združenih arabskih emiratov Munif Otman Tarmum, prodal tudi Adrijino spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež Izet Rastoder, a za zdaj nadaljnjih postopkov za obuditev prevoznika še ni izpeljal. Adrijino letalsko šolo je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka. Aprila je stečajni upravitelj Janez Pustatičnik objavil vabilo za javno zavezujoče zbiranje ponudb za upravno stavbo propadlega letalskega prevoznika s pripadajočimi zemljišči. Izhodiščno ceno je postavil pri 4,1 milijona evrov (brez DDV), rok za oddajo ponudb pa je 30. junij.