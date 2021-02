Vodenje GZS z aprilom prevzema Aleš Cantarutti

V času koronakrize se je ime Aleša Cantaruttija povezoval z afero vmešavanja predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in nekaterih politikov v posle pri dobavi zaščitne in druge medicinske opreme, potrebne v epidemiji bolezni covid-19. Seznam politikov, ki so bili vpleteni v posredovanje pri poslih z zaščitnimi maskami, se je prepletal. Tako je poslovnežu Sandiju Češku pomagal Dejan Židan, ki je Češku posredoval telefonsko številko Cantaruttija. Posla sicer nikoli niso sklenili. Cantarutti je namreč zatrdil, da se je biloker da je bila nepopolna - naj ne bi bilo ustreznih certifikatov. Elektronsko sporočilo, ki smo ga pridobili, pravi drugače: Češku je sam sporočili, da je - kolikor so preverili -. Cantarutti pa je vztrajal, da je Češko zavajal.