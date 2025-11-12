Svetli način
Vodenje Mercatorja prevzel Tomislav Djurić

Ljubljana, 12. 11. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA
Trgovsko družbo Mercator po odhodu prvega moža Tomislava Kramarića od 1. novembra vodi dosedanji član poslovodstva Tomislav Djurić. Novi član poslovodstva Mercatorja je ob tem postal dosedanji direktor področja nabave in upravljanja blagovnih skupin Zvonimir Šimunović, piše portal Forbes Slovenija.

Tomislav Kramarić, ki je v Mercator prišel decembra 2022, po odhodu z direktorskega položaja ostaja v skupini Fortenova, ki je lastnica Mercatorja. Postal je direktor podjetij FNG Property v Sloveniji in na Hrvaškem, dodaja portal. Gre za podjetji, na kateri je Fortenova prenesla nepremično premoženje skupine.

Tomislav Djurić je v vodstvo Mercatorja prišel januarja in prevzel področje financ. Pred prihodom v Mercator je bil štiri leta član uprave v podjetju ENNA Fruit, katerega lastnik je lastnik Fortenove in Mercatorja Pavel Vujnovac. Podjetje se je ob letošnji pridružitvi skupini Fortenova preimenovalo v Arivera Fruit.

Poslovni sistem Mercator je lani pridelal nekaj nad 1,32 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,3 odstotka več kot v letu 2023. Samo v trgovini na drobno so se prihodki povečali za 1,4 odstotka na 1,13 milijarde evrov. Ob tem so v Mercatorju občutno zmanjšali izgubo, s skoraj 48 milijonov evrov predlani na 10,4 milijona evrov lani.

