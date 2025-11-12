Vodenje Mercatorja prevzel Tomislav Djurić

Tomislav Kramarić, ki je v Mercator prišel decembra 2022, po odhodu z direktorskega položaja ostaja v skupini Fortenova, ki je lastnica Mercatorja. Postal je direktor podjetij FNG Property v Sloveniji in na Hrvaškem, dodaja portal. Gre za podjetji, na kateri je Fortenova prenesla nepremično premoženje skupine.

Tomislav Djurić je v vodstvo Mercatorja prišel januarja in prevzel področje financ. Pred prihodom v Mercator je bil štiri leta član uprave v podjetju ENNA Fruit, katerega lastnik je lastnik Fortenove in Mercatorja Pavel Vujnovac. Podjetje se je ob letošnji pridružitvi skupini Fortenova preimenovalo v Arivera Fruit.

Poslovni sistem Mercator je lani pridelal nekaj nad 1,32 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,3 odstotka več kot v letu 2023. Samo v trgovini na drobno so se prihodki povečali za 1,4 odstotka na 1,13 milijarde evrov. Ob tem so v Mercatorju občutno zmanjšali izgubo, s skoraj 48 milijonov evrov predlani na 10,4 milijona evrov lani.