Vodenje MLM prevzema dosedanji član uprave Samo Iršič

Do menjave vodstva Mariborske livarne Maribor (MLM) prihaja po odstopu dosedanjega predsednika uprave Davorja Šenije in Sama Iršiča v začetku februarja, ki se jima je iztekel štirimesečni odpovedni rok. Predsednica nadzornega sveta MLM Saša Vergan je v izjavi za javnost poudarila, da je kadrovska komisija nadzornega sveta po prejemu odstopnih izjav Šenije in Iršiča začela z iskanjem ustreznih kandidatov, ki bi ju nadomestili. V ta namen so angažirali kadrovsko agencijo, ki pa kandidata ni uspela najti.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki je 100-odstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik, so izrazili zadovoljstvo, da je nadzorni svet v težkih okoliščinah zagotovil vodstveno ekipo za nadaljnje poslovanje družbe. Usoda MLM je namreč že dlje časa precej negotova in odvisna od tega, ali bo SDH za podjetje uspel najti kupca. Do zdaj so propadli vsi postopki prodaje, prvi poskus sega že v leto 2015. Zadnji poskus prodaje se je neuspešno končal marca letos, ko je bil v igri en interesent, neuradno slovenska Metalka Commerce v lasti poslovneža Marjana Pišljarja.