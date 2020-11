Vodenje nadzornega sveta Telekoma Slovenije prevzel Boštjan Koler

Nadzorniki Telekoma Slovenije so na seji za novega predsednika nadzornega sveta izvolili Boštjana Kolerja, njegova namestnika pa sta postala Barbara Kürner Čad kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih, so sporočili iz družbe. Dosedanjemu predsedniku Alešu Šabedru je zaradi odstopa v torek prenehala funkcija.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek imenovalo tri nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije, in sicer poleg Kolerja še Dimitrija MarjanovičainŠtefana Belingarja, funkcija pa je prenehala Šabedru, Barbari Cerovšek Zupančič in Bernardi Babič, ki so odstopili 19. oktobra. Vzrok naj bi bile trenutne razmere v nadzornem svetu družbe, Šabeder pa je ob odstopu sporočil, da enako ravnanje pričakuje tudi od preostalih nadzornikov. Preostali člani - Barbara Gorjup, Barbara Kürner Čad in Igor Rozman ter predstavniki zaposlenihDrago Kijevčanin, Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar - se za odstop niso odločili. Predlog za imenovanje začasnih članov nadzornega sveta, s katerimi je ta popolnjuje, je dal Slovenski državni holding (SDH), upravljavec večinskega, 62,5-odstotnega državnega deleža v Telekomu Slovenije. Skupščine namreč zaradi epidemioloških razmer ni mogoče izvesti, SDH pa je poleg tega ocenil, da je delovanje nadzornega sveta Telekoma brez treh predstavnikov kapitala praktično nemogoče.

icon-expand Telekom Slovenije FOTO: Bobo

Z odstopom treh nadzornikov je namreč nadzorni svet Telekoma Slovenije izgubil bistvena znanja in kompetence s področja financ, korporativnega upravljanja in vodenja ter organiziranja, ki so jih pokrivali nadzorniki, ki so odstopili. Tako ni več zagotovljena primerna sestava, delovanje nadzornega sveta pa ne zagotavlja učinkovite nadzora, so v SDH pojasnili sodišču.

icon-expand Boštjan Koler FOTO: Bobo