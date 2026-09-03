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Gospodarstvo

Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko

Ljubljana , 03. 09. 2026 13.34 pred 51 minutami 3 min branja 14

Avtor:
A.K. STA
Slovenski državni holding

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka, so sporočili iz družbe. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič.

Branko Bračko, ki je večino poklicne poti opravljal v skupini Unior, kjer je med letoma 2012 in 2025 opravljal funkcijo člana uprave, je po imenovanju dejal, da vodenje SDH razume predvsem kot odgovornost do premoženja v državni lasti. "Poklicno pot sem gradil v proizvodnem podjetju na mednarodnih trgih, kjer sem se naučil, kako nastaja vrednost in kaj jo dolgoročno ohranja. Ta znanja prinašam v SDH," je poudaril.

Slovenski državni holding
Slovenski državni holding
FOTO: Damjan Žibert

Napovedal je, da bo nadaljeval dosledno uveljavljanje visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Med prvimi nalogami bosta uresničevanje letnega načrta upravljanja naložb za leto 2026 in priprava načrta za leto 2027.

Po besedah predsednice nadzornega sveta SDH Suzane Bolčič Agostini so nadzorniki pri izbiri predsednika uprave izhajali iz jasno opredeljenih strokovnih in zakonskih kriterijev ter potreb SDH v prihodnjem obdobju. Branko Bračko jih je prepričal z vodstveno širino, poznavanjem kompleksnih poslovnih sistemov ter jasnim razumevanjem vloge in prihodnjega razvoja SDH.

"Ocenjujemo, da bo s svojimi izkušnjami pomembno prispeval h komplementarnosti uprave ter nadaljevanju stabilnega in učinkovitega delovanja SDH," je še dodala Bolčič Agostini.

Nadzorniki SDH so Bračka imenovali po izbirnem postopku na podlagi javnega razpisa, na katerega je prispelo osem prijav. Nominacijska komisija nadzornega sveta je na podlagi predloženih dokazil in izjav kandidatov preverila izpolnjevanje pogojev iz zakonov o SDH in o gospodarskih družbah ter oblikovala ožji izbor kandidatov. Kandidati ožjega izbora so opravili strukturirane razgovore, so pojasnili v SDH.

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala vodstvene in organizacijske izkušnje kandidatov, poznavanje korporativnega upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb ter razumevanje vloge SDH in dejavnosti njegovega portfelja. Upoštevala je tudi osebnostne kompetence kandidatov in njihovo vizijo vodenja. Na podlagi celovite ocene je nadzornemu svetu predlagala Bračka.

Bračko, ki je član SDS, bo tako z oktobrom na čelu SDH nasledil Debeljaka, ki je pred časom z nadzornim svetom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel.

Debeljak je SDH vodil od septembra 2022, z letošnjim septembrom pa nastopil drugi mandat na čelu družbe, ki jo zapušča z dobri kondiciji. Ta beleži rekordne dobičke, donosnost portfelja v upravljanju dosega primerjalno visoke donose, na rekordni ravni pa je tudi obseg izplačanih dividend.

SDH novo vodstvo dobiva po koncu javne obravnave osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki sicer predvideva njegovo ukinitev oziroma v preoblikovanje v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Osnutek zakona je trenutno v nadaljnjih usklajevanjih z več deležniki.

Z uveljavitvijo zakona o nacionalnem demografskem skladu in imenovanjem nadzornikov sklada bi po prvotnih načrtih vlade prenehal mandat nadzornega sveta in uprave SDH.

branko bračko sdh vodenje

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KOMENTARJI14

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Uporabnik-1442225
03. 09. 2026 14.28
Mislim da se z Uniorjem ne more hvalit
Odgovori
-1
0 1
prizdravi
03. 09. 2026 14.23
Kot zvesti član SDS ima vse potrebne kvalitete za to funkcijo!
Odgovori
+1
1 0
rogla
03. 09. 2026 14.16
Eden, ki je pomagal "zatonu" Uniorja iz Zreč, a goreč janšist!
Odgovori
+1
2 1
Janez Planinc
03. 09. 2026 14.19
Sedaj bo dobil priložnost, da se UNIORju oddolži in opere grehov. Verjamem, da ga držijo za j****, saj je bila napovedana tudi preiskava njegovega dela. Moral se bo oddolžiti, brez skrbi, sicer ne bo dolgo na SDH. :)
Odgovori
-1
0 1
Janez Planinc
03. 09. 2026 14.15
Bračko je pravi človek, ki bo UNIOR-ju pomagal do preobrata in novega življenja. Težave je sam soustvarjal, zato ima sedaj dobro priložnos, da se oddolži.
Odgovori
+1
1 0
berger 2
03. 09. 2026 14.15
Tudi Žiga Debeljak je bil politično nastavljen Tudi on ni bil kakšna zvezda. V Gorenju so ga ga "znebili" in poslali na Dunaj. Ko so prišli Kitajci, je ostal brez službe !!!!!
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0 0
Mio56
03. 09. 2026 14.07
Poslovna izguba v Uniorju je tesno povezana z odstopom Branka Bračka z mesta člana uprave v začetku leta 2025. Skupina Unior je v letu 2024 namreč zabeležila zgodovinsko visoko čisto izgubo v višini kar 41,2 milijona evrov.Izredna revizija in sumi prirejanja: V programu Strojegradnja, ki ga je operativno pokrival Bračko, je bila uvedena izredna revizija poslovanja. Pojavili so se resni sumi, da so bili nekateri poslovni in finančni podatki iz preteklosti prirejeni, zadevo pa je preiskovala tudi policija. Super kader...ampak vazno da je naš ane? hahahha
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+2
2 0
Uporabnik-1442225
03. 09. 2026 14.29
In dobi nagrado, sposoben kader SDS
Odgovori
0 0
tech
03. 09. 2026 14.04
Še en nastavljen član sekte SDS. Slovenski politiki so tako predvidljivi, da je kar tragično. Levi in desni imajo korupcijo in klientelizem v krvi. In pol naj bi oni reševali probleme s tem :))))
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+1
2 1
Albert Konečnik
03. 09. 2026 14.01
Glede na odlično poslovanje SDH je razumljivo, da želi trenutna politika na vodstveni položaj nastaviti nekoga, ki bo uspel dobičke preusmeriti v njihove privatne žepe. Že večkrat videno.
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+4
4 0
kl3m3n22
03. 09. 2026 13.53
Noro, uničili Unior sedaj pa na SDH, zadnjič verjetno šel na volitve, vsi so isti!
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+5
5 0
Janez Planinc
03. 09. 2026 14.17
Sedaj ga bo lahko rešil z denarjem SDH. Upanje umre zadnje. :)
Odgovori
0 0
TITO50
03. 09. 2026 13.52
Še en nov, ki bo molzel državni denar, star pa si bo napolnil žepe z odpravnino.
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+5
5 0
Tempus Fugit
03. 09. 2026 13.52
Menjava vodstva v SDH, ki beleži rekordne dobičke in ima največji obseg izplačanih dividend je dokaz, da politiki ni mar za skupno dobro, ampak so pomembni le strankarski interesi (it's all about money, bi rekli).
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+3
3 0
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