Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko

Branko Bračko , ki je večino poklicne poti opravljal v skupini Unior, kjer je med letoma 2012 in 2025 opravljal funkcijo člana uprave, je po imenovanju dejal, da vodenje SDH razume predvsem kot odgovornost do premoženja v državni lasti. "Poklicno pot sem gradil v proizvodnem podjetju na mednarodnih trgih, kjer sem se naučil, kako nastaja vrednost in kaj jo dolgoročno ohranja. Ta znanja prinašam v SDH," je poudaril.

Napovedal je, da bo nadaljeval dosledno uveljavljanje visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Med prvimi nalogami bosta uresničevanje letnega načrta upravljanja naložb za leto 2026 in priprava načrta za leto 2027.

Po besedah predsednice nadzornega sveta SDH Suzane Bolčič Agostini so nadzorniki pri izbiri predsednika uprave izhajali iz jasno opredeljenih strokovnih in zakonskih kriterijev ter potreb SDH v prihodnjem obdobju. Branko Bračko jih je prepričal z vodstveno širino, poznavanjem kompleksnih poslovnih sistemov ter jasnim razumevanjem vloge in prihodnjega razvoja SDH.

"Ocenjujemo, da bo s svojimi izkušnjami pomembno prispeval h komplementarnosti uprave ter nadaljevanju stabilnega in učinkovitega delovanja SDH," je še dodala Bolčič Agostini.

Nadzorniki SDH so Bračka imenovali po izbirnem postopku na podlagi javnega razpisa, na katerega je prispelo osem prijav. Nominacijska komisija nadzornega sveta je na podlagi predloženih dokazil in izjav kandidatov preverila izpolnjevanje pogojev iz zakonov o SDH in o gospodarskih družbah ter oblikovala ožji izbor kandidatov. Kandidati ožjega izbora so opravili strukturirane razgovore, so pojasnili v SDH.

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala vodstvene in organizacijske izkušnje kandidatov, poznavanje korporativnega upravljanja in prestrukturiranja kapitalskih naložb ter razumevanje vloge SDH in dejavnosti njegovega portfelja. Upoštevala je tudi osebnostne kompetence kandidatov in njihovo vizijo vodenja. Na podlagi celovite ocene je nadzornemu svetu predlagala Bračka.

Bračko, ki je član SDS, bo tako z oktobrom na čelu SDH nasledil Debeljaka, ki je pred časom z nadzornim svetom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel.

Debeljak je SDH vodil od septembra 2022, z letošnjim septembrom pa nastopil drugi mandat na čelu družbe, ki jo zapušča z dobri kondiciji. Ta beleži rekordne dobičke, donosnost portfelja v upravljanju dosega primerjalno visoke donose, na rekordni ravni pa je tudi obseg izplačanih dividend.

SDH novo vodstvo dobiva po koncu javne obravnave osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki sicer predvideva njegovo ukinitev oziroma v preoblikovanje v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Osnutek zakona je trenutno v nadaljnjih usklajevanjih z več deležniki.

Z uveljavitvijo zakona o nacionalnem demografskem skladu in imenovanjem nadzornikov sklada bi po prvotnih načrtih vlade prenehal mandat nadzornega sveta in uprave SDH.