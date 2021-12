Voditelji članic EU brez soglasja glede visokih cen energije

Visoke cene energije so bile ena od tem na dnevnem redu četrtkove razprave voditeljev sedemindvajseterice, ki so se sestali na enodnevnem zasedanju. Kljub večurnih razpravi, ki so jo vmes prekinili, dogovora o sprejetju sklepov na koncu niso dosegli.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po koncu vrha priznal, da so se kopja lomila okoli dveh vprašanj, in sicer trga električne energije, zlasti glede delovanja sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), in glede taksonomije.

V povezavi s prvim je Michel omenil nezaupanje v delovanje sistema ETS med nekaterimi voditelji. Neuradno je sicer slišati, da naj bi to vprašanje izpostavili Poljska in Češka, ki zahtevata reformo sistema, saj naj bi bila rast cen energije po njunem povezana z oblikovanjem cen ogljika.

Voditelji naj bi v sklepih pozvali k še temeljitejši analizi delovanja trga elektrike in sheme trgovanja z izpusti ETS, je razvidno iz osnutka sklepov.

Glede taksonomije, sistema označevanja trajnostnih naložb, pa je Michel dejal, da je na Evropski komisiji in ne na Evropskem svetu, da odloča o tem vprašanju. Ni skrivnost, da se mnenja med voditelji razhajajo, je dodal.

Voditelji so se na koncu strinjali, da potrebujejo več časa za to vprašanje, h kateremu se bodo znova vrnili, ko bo to mogoče, je povedal Michel.

Evropska komisija pripravlja predlog glede označevanja trajnostnih naložb, ki bi vključeval tudi plin in jedrsko energijo.

V Evropski uniji sicer že dlje časa teče razprava o tem, ali naj se naložbe v povezavi s plinom in jedrsko energijo uvrsti med trajnostne, pri čemer se mnenja med članicami precej razhajajo. Med zagovornicami sta ob Franciji denimo tudi Poljska in Češka, medtem ko več članic, med njimi Avstrija, Nemčija in Luksemburg, temu nasprotujejo.

O energetski politiki sta danes na skupni novinarski konferenci po koncu vrha govorila tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in novi nemški kancler Olaf Scholz, pri čemer se je pokazalo, da se pogledi njunih držav pri tem vprašanju razlikujejo.

Nemčija je sprejela odločitev, da jedrska energija ne bo del energetskega prehoda, vendar pa je pri tem pomembno, da vsak nadaljuje svojo pot, ne da bi pri tem spodkopal enotnost Evropske unije, je povedal Scholz, za katerega je bil to prvi vrh EU po prevzemu kanclerskega položaja.